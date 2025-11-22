¥Æ¥í¡Ö2Ç¯¡¢ÇúÃÆºàÎÁ¤ò½¸¤á¤¿¡×¡¡ÂáÊá¤Î°å»Õ¶¡½Ò¡¢¥¤¥ó¥ÉÇúÈ¯
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ç10Æü¤Ëµ¯¤¤¿¼Ö¤ÎÇúÈ¯¥Æ¥í¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï22Æü¡¢¥Æ¥íÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿°å»Õ¤Î1¿Í¤¬¡Ö2Ç¯´Ö¡¢ÇúÃÆ¤ÎÀ½Â¤¤ËÉ¬Í×¤ÊºàÎÁ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÁÜººÅö¶É¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°å»Õ¤Î¥à¥¶¥ß¥ë¡¦¥·¥ã¥¡¼¥ëÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁÜººÅö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥Æ¥í·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¡¢¼«¿È¤ÏÇúÌô¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾Ë»À¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¤Ê¤É¤ÎÄ´Ã£¤¬Ç¤Ì³¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÝ´ÉÍÑÎäÅà¸Ë¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö¶É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Æ¥íÍÆµ¿¤Ç°å»Õ¤é6ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£»ñ¶â¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¼«¿È¤Ç½àÈ÷¤·¡¢ÇúÃÆ¤ÎºàÎÁ¹ØÆþ¤Î¤¿¤áÌó450Ëü±ß¤ò¹©ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£