「ネオヒルズ族」「秒速で１億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏が、婚活の現状を伝えた。

２２日までにＸ（旧ツイッター）で「婚活用の服１６点を４６１万円分買ってきた。平均価格２８万８千円。今後ルイヴィトンは六本木ヒルズ店を使います」とつづり、都内高級ブランド店のレシートを投稿。「あとは俺が痩（や）せてさえいれば、婚活は完璧だった。試着室で絶望した。万年デブでごめんなさい」と明かした。

先月婚活を開始した与沢氏。１９日の投稿で「明日の夜、日本へ行きます。１１月２１日〜１２月２８日まで３８人連続ディナーデートです。そして、別で昼間にも会う子が３１人決まっています。延べ６９名。ただ、初日に会う子とクリスマスイブを過ごす子だけ同じ子なのでユニーク数では６８名と会う予定」と日本での予定を説明。

「応募総数５６７名中、１３０名が書類選考通過でしたので、これだけ頑張っても全員とは会えない形となりました。応募してくれたのにごめんなさい」とし、「食べログを使って３５店舗（重複無し）の予約も完了しました。全部名店です。残り２店舗は女の子が決めてくれました。残り１店舗はクリスマスイブでまだ未定です。前代未聞の婚活を始めます。体持つかな」とつづっていた。

１３日の投稿では「これからお会いする女性に御伝えしておきたいのは想像よりも現在はかなり太っているということです。左が５５キロ２０代のとき、右が７２キロ４０代の今のリアルです」と変ぼうぶりを公開し、１１日には「半年前と比べ、随分と肥えてしまったので、無事、彼女ができたら来年は全力ダイエットします」とも記していた与沢氏。

ＳＮＳ上では「すげー」「名店のお料理も気になります」「素敵なご縁があればいいですね」などの声が上がっている。