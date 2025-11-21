¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî2025Ç¯11·î¡Û¤ê¤ó¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ë²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÄêÈÖ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤¬11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¡ª
¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤é¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤ªÅ¹¤Ç¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤Ï!? ¤È»×¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê²Á³Ê589±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡¢600±ß¡ÊÅ¹ÆâÍøÍÑ¡Ë¼è°·Å¹ÊÞÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤äÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä½ªÎ»´ü´Ö¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¡©
ËÜ¾ì¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´²Ì½Á¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ²¹¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬ÃúÇ«¤Ë¥¹¥Á¡¼¥à¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤ä¥¯¥í¡¼¥Ö¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÉ÷Ì£¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¤ê¤ó¤´¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤¬¤Ñ¤é¤ê¤È¤Õ¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸ý°û¤à¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤È¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë»ÀÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤ê¤ó¤´¤Î´Å¤ß¤È¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¤¯¤´¤¯°û¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Î²¹¤«¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤È¤«¤é¤À¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤ä¤µ¤·¤¤°ìÇÕ¤Ç¤¹¡ª
¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤ò°û¤à¤Ë¤Ï¡©
º£²ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î²ñ°÷¸ÂÄê¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSTARBUCKS® REWARDS ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥ê¥ï¡¼¥É¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ 11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤¬Àè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Êý¤Ï¡¢¡¥ì¥¸¤ËÊÂ¤Ð¤º»öÁ°ÃíÊ¸·èºÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖMobile Order & Pay ¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡õ¥Ú¥¤¡Ë¡×¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¡¢¢¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥ì¥¸¤Ç·Ç¼¨¤¹¤ë¡¢¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç°ìÈÌÈÎÇäÁ°¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹® ¥ê¥ï¡¼¥É¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤ò¢ö
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä³µÍ×¡Û
¡¦´ü´Ö¡§11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ö¥Û¥Ã¥È ¥¢¥Ã¥×¥ë ¥µ¥¤¥À¡¼¡× Hot¡¿Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß
¡¦ÍøÍÑÊýË¡¡§¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡ÖMobile Order & Pay¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÅ¹Æ¬¥ì¥¸¤ÇÄó¼¨¤·¤ÆÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£