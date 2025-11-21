【実話漫画】出会って数日で「結婚しよ？」→即OKした「0日婚」の裏側を描いた実話が大反響!!【作者に訊いた】
SNSやブログを中心にエッセイ漫画を公開しているReina( @Reina770)さん。自身の体験談をもとに描かれた「0日婚」を投稿して注目を集めている。本作はリゾートバイトでヤマトさんとの出会いをきっかけに、元カノに邪魔されながらも2人は結ばれるというエピソードだ。コミカルで親しみやすい雰囲気がなんとも魅力的で、婚活中の人ならぜひ読みたい作品だ。本作を描いた理由や元カノの存在などについて、作者のReinaさんにインタビューした。
初めて「0日婚」という言葉を聞いたとき、作者のReinaさんは「どーゆーこと!?」と衝撃を受けたという。だが振り返れば、自分自身も「0日婚だったのでは？」と思い、その記憶をたどるように本作を描きはじめたそうだ。
出会って数日のヤマトさんから「俺と結婚しない？」と言われ、「いいですよ」と即答したReinaさん。だが当時Reinaさんは、ヤマトさんを「ノリで言ってんだなー」と感じていたそうで、「正直言うと、この時点ではあまり関わりたくない人だと思っていました」と明かしてくれた。「直感は大切だ」と語るReinaさんは、「過去の恋愛を思い返しても、直感で動いたときほど、自分が想像しなかった経験や成長につながっていた」と話す。だからこそ最終的な決断では、いつも直感で感じた気持ちを大切にしてきたという。
物語に登場する元カノ・ユメちゃんへの向き合い方も、Reinaさんの経験からくるものだそうで、「周りが見えなくなる恋をした経験があり、ユメちゃんの気持ちも理解できた」と話してくれた。気持ちがわかるからこそ、距離の取り方に迷い続けたと語る姿がリアルだ。
婚活中の人へは「とにかくいろんな人に会ってみることで自分が求めていることや新しいことに気づくきっかけになる」と語り、「婚活中だからこそできる出会いを楽しんで」と、エールを送った。揺れながらも前へ進む感情の軌跡を描いた本作、「0日婚」。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：Reina(@Reina770)
