セールでうっかりいらないものを買ってしまわないコツを5つ紹介します。近年、日本でもブラックフライデーのセールが当たり前になりつつあり、街でもネットでも宣伝が目立ちます。「なにか買いたいな」と思っている人も多いかもしれません。しかし、「50歳を迎えたら、セールで得をすることよりも、心穏やかに快適に暮らすことを優先したい」と語るのは、カナダ在住でもたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さん（60代）。安さに惹（ひ）かれて、不要なものを衝動買いをしないための心得を伺いました。

1：セールだからといって買う必要はない

セールだと、必ずなにか買わなければいけないと思っているならこの考え方を変えてみませんか。

ブラックフライデーだからといって、ものを買う必要はありません。ほかの人が買っているからといって、自分も同じことをしなくてもいいと思います。

セールになると、つい「買わないと損をする」気持ちになってしまいます。でも実際は、セールは今回だけではありません。そもそも、今、買わなくても生活に支障はないのではないでしょうか？

ですので、「お得だから買う」のではなく、「本当に必要だから買う」という原則を徹底してください。

安さを優先して買ったものは、高い確率でガラクタになってしまいます。すると、たとえそれが50％引きだったとしても、買い物に使ったお金をまるまる損したことに。

2：セール期間中はノイズを遮断する

多くの衝動買いは、セールの情報に触れることから始まると考えます。ブラックフライデーの声が聞こえるようになったら、お得を知らせる情報を、できるだけ受け取らないようにしてみませんか。

いつもセール中に買ってしまう店があるなら、メールを止めてみます。止めるのがいやなら、専用フォルダに直接入るように設定を変えましょう。

必要ならセールが終わってから見ればいいと思います。

スマホでネットショップのアプリを使っているなら、この期間はアプリを削除。削除できないなら、せめて、セール開始を知らせる通知をオフにしましょう。

3：店に行かない・アクセスしない

理由もないのに、デパートやショッピングモールをぶらぶらして、ウィンドウショッピングをしないようにしています。明確な目的がない限り、店には入らないルールに。

買い物に行くときは、事前に買い物リストをつくって、リストにあるものだけを買いましょう。

むやみに店に近づかないのは、オンラインでも同じです。なんとなく、ネットショップやフリマアプリのページを開かないようにしています。

「ちょっとのぞくだけ」という気持ちは禁物。ブラックフライデー、サイバーマンデー、年末年始のセールとこれから買い物の誘惑が多くなる時季。店をのぞくこと以外の方法で気分転換をしてみませんか？

4：過去の失敗を考えてみる

「せっかく、セールをしているのだから、少しは買いたい」。こんなふうに思ったら、以前、セールで買ったものが、その後どんな運命をたどったのか、考えてみましょう。

私は暮らしをシンプルにするために、大々的にものを捨てましたが、そのほとんどは、値引きやおまけに惹かれて衝動的に買ったものでした。

「安かったから買ったけれど、結局ほとんど着なかった」

「まとめ買いしたけれど、未だに戸棚の奥で眠っている」

家にあるものについて、こんな風に正直に棚卸しをしましょう。

お得だと思って買ったものが、本当にしっかり日常で活躍してくれているでしょうか？

コツ5：欲しいと感じたら買わない理由を考える

誘惑に負けてカゴに商品を入れてしまったら、レジに行く前にもう一度考えてください。今、頭の中には、「安い」「かわいい」「あると便利そう」など、買うべき理由がたくさん思い浮かんでいるかもしれません。でも、買わない理由だってあるはずです。

たとえばバッグなら、こんな買わない理由があります。

1．今あるバッグで十分間に合っている

2．すでに収納スペースがいっぱいだ

3．このバッグを買わずに貯金すれば、来年の夏休みの旅行資金になる

その後、買うべき理由と買わない理由を天秤にかけて考えてください。本当にそれを今、買う必要がありますか？

買わない方が、自分らしい暮らしをすることにつながるかもしれません。

おわりに：本当に必要なものを買う

普段から、自分の持ち物を把握して、買いたいものをリストにしておくと、セールだからといって余計なものを買い過ぎることはあいと感じています。

もちろん、必要なものが安くなっているなら、セールを利用するのはとても賢い買い方です。

でも、不用なものを買ってしまうと、そのときは「得をした！」とうれしいけれど、その喜びは長続きしないことも。

むしろ、以下のように負担や後悔が生まれます。

・本当に使いたいものに使うお金が残らない

・ものが増えて部屋が散らかる

・無駄なものを買った自分に自己嫌悪を抱く

セールのときこそ、買い物は慎重に行いましょう。