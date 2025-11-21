この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が断言！『土地値が高すぎる物件は逆に止めておけ！絶対に投資するべきじゃない物件の見極め方！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『土地値が高すぎる物件は逆に止めておけ！絶対に投資するべきじゃない物件の見極め方！』と題し、プロが避けるべき物件の特徴を明確に語った。動画冒頭では「700でも高い。400で買えませんか？」という生々しい商談例を挙げ、「土地値が高い＝安全」という思い込みが危険であると強調している。



木村氏は、初心者が特に気づきにくいリスクとして“違法建築物件”と“既存不適格物件”を挙げる。建築確認の欠如や法改正による基準外化によって融資がつきにくく、相場より大幅に安く売られる一方で、現金購入では出口戦略が極端に狭まる点を警告する。また、増築部分の未登記や建ぺい率オーバーといった問題も潜んでおり、建築確認済証や登記の確認が必須だと述べている。



続いて「ボロすぎる物件」の落とし穴に触れ、内見不足や修繕履歴の未確認が後に大きな出費につながると指摘する。外壁・屋根・給排水管など“見えない部分”のコストが重く、安く買ったつもりが結果として割高になるケースは多いという。一方でプロは、相場2,000万円のアパートを1,000万円で仕入れ、要所を押さえた修繕で価値を高めて売却益を取るなど、数字で成立するラインを見極めている点も紹介されている。



立地面では、タイトルにある「土地値が高すぎる物件」を真正面から取り上げる。崖地や擁壁付きの土地はメンテナンス費用が大きく、自治体の崖条例によって再建築が制限される可能性がある。市街化調整区域や再建築不可物件も融資がつかず、建て替えが難しいなど“見えない縛り”を抱えるため、土地値だけで判断する危うさを指摘する。



さらに心理的瑕疵については、事件・事故は稀である一方、孤独死は実務上一定数あると説明する。物件価値は一時的に下がるが、時間と入れ替わりで回復する場合も多く、プロは「どれだけ割安で買えるか」「出口でどの利回りなら売れるか」を冷静に計算して判断しているという。



木村氏は、違法建築・既存不適格・老朽化・立地の制約・心理的瑕疵といった要素は初心者にとってリスクだが、プロは数字と構造を読み解き「どこまで安く買えば成り立つか」を逆算するとまとめる。動画では地方で35万円という実例も紹介され、地雷を避けつつ利幅を取るための具体的視点が示されている。土地値の高さに安心しがちな人ほど、一度確認しておきたい内容である。