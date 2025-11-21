高市内閣発足から21日で1か月を迎えました。この1か月の成果と課題について、森美華記者に伝えてもらいます。

首相周辺は、大規模な経済対策やトランプ外交などを挙げ、「ロケットスタートだった」と1か月を振り返っています。高市首相も21日午後、成果を強調しました。

高市首相「最優先課題としてきた物価高対応や強い経済、強い外交安全保障の実現に対し、高市政権として一定の方向性を出すことができました」

首相周辺は、トランプ大統領の訪日や複数の国際会議への出席で、「日本の外交安全保障の基軸となるような国々との信頼関係を作ることができた」と手応えを語っています。また、物価高対策についても「野党の意見も聞いたものを作ることができた」と少数与党の中での成果を強調しました。

――課題はどのような点

国会では、この後、政府が補正予算案を提出し審議が本格化します。衆参ともに少数与党の中、補正予算の成立には、野党の協力が不可欠です。

21日、閣議決定した経済対策をめぐり、野党側からは「規模ありきになっていないか」などの指摘が出ています。また、衆議院の議員定数の削減をめぐり、与野党で着地点を見いだせるのかも、もう一つの焦点となります。

自民党と日本維新の会は、今の臨時国会で共同で法案を提出する方針ですが、削減の具体的な方法については、今後、与野党の協議が難航することも予想されます。

こうした中で、高市内閣の高い支持率を背景に、自民党内からは、協議の行方次第では、「年内に衆議院を解散するのではないか」との指摘も出ています。

高市首相は次の1か月で大きな試練を迎えることになります。