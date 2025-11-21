フルーツloversにおすすめ!みずみずしく輝くフルーツ達のクリスマスケーキ

2025年のクリスマスが近づいてきました。今年のクリスマスケーキは決まりましたか?タルト専門店｢キル フェ ボン｣よりクリスマスケーキ4種が発表となりました。フルーツタルトと言えば根強い人気のケーキですが、新しいブランドがオープンしたりと近年またブームの様相。フルーツloversさんはフルーツタルトの火付け役とも言える｢キル フェ ボン｣のクリスマスケーキ要チェックです!

～タルトプレミエ～ クリスマスツリーのタルト

毎年恒例!｢キル フェ ボン｣のクリスマスツリー型のタルトが今年も登場します!

サクサクほろほろ、バターがたっぷりの軽やかなブリぜ生地に、みんな大好き真っ赤ないちごとシャインマスカットがメインに煌めくぜいたくなタルト。

やさしい味わいのバニラムースはフルーツのおいしさを引き立て、メイプル風味のアーモンドクリームに焼き込まれたチョコチップと3種のキャラメルナッツが食感のアクセントになっています。オリジナルオーナメントと金粉もクリスマス気分を盛り上げてくれますね。

｢キル フェ ボン｣のクリスマスケーキと言えばこちら!サイズも2サイズ展開でシチュエーションに合わせてえらべます。

W19cm×D19cm / 5～6名様用 \11,998

W26cm×D25.5cm / 8～10名様用 \19,990

色とりどりのフルーツリースタルト

永遠を意味する“輪”(リース型)も｢キル フェ ボン｣定番クリスマスケーキ!

口どけなめらかなホワイトチョコ風味のカスタードに、あたたかいカラーの色とりどりの10種ものフルーツ、パティシエもフルーツと相性が良いと感じているカスタードクリームとのマリアージュです。

雪の結晶のオーナメントのホワイトが映えますね。

Whole(17cm) / 3～4名様用 \8,996

Whole(21cm) / 7～8名様用 \10,994

星型 赤いフルーツとチョコレートクリームのタルト



チョコレートloversのためのフルーツタルトは今年の新作!

ミニサイズの星型のタルトに赤いフルーツがたっぷり。老若男女が楽しめるよう、カカオを感じるやさしいミルクチョコレートクリームが採用されました。

いちごジャムを挟むことでフルーツとチョコレートのバランスをとっているそうです。

Whole(19cm) / 5～6名様用 \9,990

ブルターニュ産 “ル ガール”クリームチーズと赤いフルーツのタルト



チーズケーキloversのためのフルーツタルトも今年の新作!

クリームチーズの中でも乳本来のまろやかな味わいが楽しめるル ガール クリームチーズを使用。雪が降り積もった銀世界を表現したタルトです。真っ赤ないちごの輝きが増して見え気持ちが高揚しますね。

Whole (17cm) / 3～4名様用 \8,996

Whole (21cm) / 7～8名様用 \10,994

一足先に4つのクリスマスケーキを堪能

筆者は、キル フェ ボン グランメゾン銀座にて一足早くクリスマスケーキを体験。至福のひと時だったことは言うまでもありません♡

奥に見えているのは、新作のStrawberry tea ～福岡県産 あまおうのブレンド～。クリスマスケーキにたっぷり使用されているいちごリンクで相性抜群。こちらペアリングにおすすめです。



｢キル フェ ボン｣各店舗で販売されているのでクリスマスケーキとともにどうぞ。

今年のクリスマスケーキは、｢キル フェ ボン｣



タルト専門店｢キル フェ ボン｣のクリスマスケーキの予約は全12店舗で既にスタートしています。各店限定数に達し次第終了だそうなのでお目当のクリスマスケーキがある場合はお早めにご予約を!

1991年にオープンしたタルト専門店｢キル フェ ボン｣は今や、フルーツタルトの代名詞。筆者と同郷の静岡発ブランドだけに執筆にも力が入りました。期間限定のフルーツタルト、店舗限定のフルーツタルト。いつもおいしいニュースを届けてくれる｢キル フェ ボン｣に引き続き注目していきます!

【店舗詳細】

キル フェ ボン グランメゾン銀座

東京都中央区銀座2-5-4 ファサード銀座1F(テイクアウトスペース)/地下1F(カフェスペース)

03-5159-0605

shop 11:00～20:00

cafe 11:00～19:00(ラストオーダー18:30)

他、名古屋栄/東京ドームシティ店/青山/東京スカイツリータウン･ソラマチ店/横浜/静岡/浜松/京都/グランフロント大阪店/仙台/

福岡

【クリスマスケーキの予約について】

予約期間:2025年10月1日 (水)～※各店限定数に達し次第終了

Web受付:10:00～ 店頭受付:各店の開店時間より開始 ※名古屋栄店の予約はWeb受付のみ

商品お渡し期間:2025年12月20日(土)～12月25日(木)

予約方法:店頭受付、Web受付 (電話予約不可)

販売店舗:キル フェ ボン全12店舗

※価格は全て税込(8%)