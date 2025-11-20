この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで日テレドラマ『いいこと悪いこと』の考察を続けているトケルさんが、「【良いこと悪いこと】第６話ドラマ考察 森本慎太郎 が真犯人である8個の証拠！」と題した動画を公開し、森本慎太郎さん演じるターボーの“真犯人説”の根拠を徹底検証した。トケルさんは「僕はターボーが怪しいと思える点を一度まとめておきたいと思います」として、視聴者アンケートやコメントも交えつつ熱い語り口でドラマの謎に斬り込んだ。



まずトケルさんは、ターボーにまつわる不審な行動や状況証拠を次々提示。「カンタロウのお見舞いの時、鼻歌まじりで来ていたのはさすがにおかしい。森のくまさんの替え歌を歌いながら来ることに意味がありそう」と指摘し、劇中で起こる連続殺人がその替え歌に沿っているようにも感じると推理。「カンタロウとの発言が噛み合っていない点や、アメリカにいたターボーが校長にアルバムを掘り返させた疑惑も、彼が自分の手を汚したくなかったことの表れ」と語った。また「ターボーだけが殺されそうになりながらも生き残っているのも怪しい」とし、「狙われた時だけ手ぬるい手法だったのは、“自作自演”の可能性も視野に入れている」と断じた。



動画ではさらに、視聴者から寄せられたさまざまな意見や追加の怪しいポイントも紹介。例えば「キングに森のくまさんの替え歌を思い出させたのがターボー」「校長室のアルバムの件で校長を怪しませたのもターボー」といったミスリード誘導の巧妙さを分析。「キングが異変に気づくきっかけを与えてきたのは間違いなくターボーだ」とトケルさんは強調する。



さらに「薬物事件絡みの裏事情とターボーとの関与」や「ちょんまげへの監視、鍵の管理、同級生事件の真相に近づいた者を排除する行動」など、劇中の複雑な人間関係や真相の糸口にも注目し、「残り話数から見ても、次はいよいよ7人目が出てくる。ちょんまげが消えることで、生き残ったターボーがより怪しくなるはず」と次回への期待も煽った。



