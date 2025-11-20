韓国の人気グループ・ＥＸＯ（エクソ）の元メンバー・クリス（本名：ウー・イーファン＝３５）が２０２３年、中国で未成年者性的暴行の疑いにより収監されたと伝えられたが、最近刑務所で死亡したという噂が、中国本土でＳＮＳを揺るがしていると現地時間の１８日、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストが報じた。

同メディアはＳＮＳの投稿を引用し「クリスが、刑務所内で組織の要求を満たせなかったために死亡した」という噂が急速に広まったことを伝えた。一部では「長期間、飢餓状態に置かれて衰弱死した」「あるスターの死亡事件の内情を知っているという理由で、口を封じられた」という主張まで飛び交っているという。

北京朝陽（チャオヤン）区の公安局がクリスの事件の管轄だが、今回の噂については特にコメントをしていないと伝えた。

クリスに関しては、昨年４月にも刑務所内で乱闘中に死亡したという噂が流れたが、当時も公式確認はなされなかったという。

同メディアは、繰り返される虚偽情報に現地ネットユーザーが「噂が日を追うごとに荒唐無稽になっている」「刑務所は規制がとても厳しい。そんな事件が簡単に起きるはずがない」と不満を述べていると伝えた。

クリスは２０年１２月、自宅でお酒に酔った女性に性的暴行を働き、同様の手口で３人の女性に性的暴行をした疑いが浮上。さらに１８年７月、自宅に人を集めて女性２人に集団わいせつ行為をしていた疑いまでが提起され２１年７月、強姦（ごうかん）罪で刑事勾留（逮捕と同類）され、その後の裁判で懲役１３年が確定。刑期終了後には、国外追放が命じられていると伝えられた。