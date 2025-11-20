テクニカルポイント ユーロドル　1.1479を意識

1.1731　一目均衡表・雲（上限）
1.1694　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1684　一目均衡表・雲（下限）
1.1670　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1653　100日移動平均
1.1599　一目均衡表・基準線
1.1583　一目均衡表・転換線
1.1578　10日移動平均
1.1575　21日移動平均
1.1521　現値
1.1479　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1463　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1400　200日移動平均

ユーロドルは1.15台前半推移。1.1500手前の買いがユーロを支える展開。割り込むと1.1479のボリンジャーバンド2シグマ下限がポイントとなる。