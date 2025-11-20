テクニカルポイント ユーロドル 1.1479を意識
テクニカルポイント ユーロドル 1.1479を意識
1.1731 一目均衡表・雲（上限）
1.1694 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1684 一目均衡表・雲（下限）
1.1670 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1653 100日移動平均
1.1599 一目均衡表・基準線
1.1583 一目均衡表・転換線
1.1578 10日移動平均
1.1575 21日移動平均
1.1521 現値
1.1479 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1463 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1400 200日移動平均
ユーロドルは1.15台前半推移。1.1500手前の買いがユーロを支える展開。割り込むと1.1479のボリンジャーバンド2シグマ下限がポイントとなる。
1.1731 一目均衡表・雲（上限）
1.1694 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1684 一目均衡表・雲（下限）
1.1670 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1653 100日移動平均
1.1599 一目均衡表・基準線
1.1583 一目均衡表・転換線
1.1578 10日移動平均
1.1575 21日移動平均
1.1521 現値
1.1479 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1463 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1400 200日移動平均
ユーロドルは1.15台前半推移。1.1500手前の買いがユーロを支える展開。割り込むと1.1479のボリンジャーバンド2シグマ下限がポイントとなる。