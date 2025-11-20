【シナモロール＆ポムポムプリン】「パーフェクトワンフォーカス」コラボ☆Qoo10では限定ノベルティも♪
「パーフェクトワンフォーカス」のがサンリオキャラクターズとコラボ！ 人気キャラクター「シナモロール」と「ポムポムプリン」がデザインされたクレンジングバームが数量限定で登場する。
新⽇本製薬の20〜30代の⽑⽳悩みにフォーカスしたスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』のクレンジングバームがサンリオキャラクターズとコラボレーション！
限定デザインの「スムースクレンジングバーム」と「スムースクレンジングバーム ディープブラック」が、2025年11⽉21⽇（⾦）より数量限定でリリースされる。
第40回「2025年サンリオキャラクター⼤賞」で1位、2位を獲得した、サンリオの⼤⼈気キャラ「ポムポムプリン」と「シナモロール」が、スキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』とコラボレーション決定♪
今回の限定デザインは、⾒ているだけで癒されるオリジナルデザインをさらにパワーアップし、ナイトルーティンをテーマに。
正⾯のデザインはあわあわもこもこのお⾵呂場でのワンシーンをイメージ。スキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』の定番⼈気アイテム「スムースクレンジングバーム」は、ポムポムプリンと3度⽬のコラボレーション。オリジナルデザインとして、もちツヤほっぺに感動している姿や、体重測定にそわそわしている姿などが描かれている。
また、ブランド初となるシナモロールとコラボレーションした限定デザインの「スムースクレンジングバーム ディープブラック」も同時発売！
みるくと仲良くクレンジングタイム中の姿や、リボンを付けて可愛くおやすみ準備をしている姿が可愛らしいオリジナルデザインをお楽しみいただける。
さらに、今回のコラボを記念して、日本国内向けのオープンマーケットプレイス（総合ECモール）「Qoo10」では。＜オリジナルノベルティ付きセット＞が数量限定で登場。
容器にちょこんと座る⼩さなマスコットや、ぬいぐるみ付き⼱着など、思わず⼿に取りたくなるアイテムが⼿に⼊るチャンスですよ♪
さらに、数量限定で2種類のオリジナルステッカー配布も決定。この特別なチャンスをぜひお⾒逃しなく！
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662305
