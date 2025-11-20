お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）で、ウインナーソーセージの食べ方について語った。

ウインナーの話題になり、「これだけウインナー会社がおいしい食い方をアナウンスしても、誰も守らへんらしいな、アレ」と切り出したケンコバ。「アンガールズ」山根良顕は「焼き方があるんですか？普通にフライパンに乗っけて焼けばいいんじゃないんですか」と驚き、相方・田中卓志は「茹でるんじゃないの？俺、茹でてた」と打ち明けた。

するとケンコバは「アカンよ。それはもう、久保田利伸の悪影響よ。CMでサッと上げてたからやろ、ゆがいたヤツを」と笑わせながら、「半身浴させるねん」と解説。「俺と一緒じゃないですか」という田中に、ケンコバは「それは全身浴。半身浴させるねん。フライパンに置いて、コップで水を入れて、半分が浸かる状態にする。それで火にかけて水が飛んだらできあがり。一番おいしい状態がコレや、いうて」と説明すると、「知らなかった」「やったことないな」などの声が上がった。

これに山根は「焼き目がほしい」と、こだわりを見せたものの、「奥さんの友達の外国人が来た時に、焼いて出しちゃったたんだけど、めちゃくちゃうまいって言ってました」と回想。「外国で食べるウインナーよりおいしいって」と伝えると、ケンコバは「そらそうか、シャウエッセン自体はモノがええやろしな」と語っていた。