Photo: 神津文人 2026年4月26日に開催されたロンドンマラソンで、史上初の2時間切りとなる1時間59分30秒という驚愕の世界新記録が誕生しました。達成したのはケニアのセバスチャン・サウェ選手で、その足元を支えたのはアディダスのシューズ。正月の箱根駅伝でもシェアNo.1を獲得しており、勢いに乗りまくっています。今回は、そんなアディダスを代表するトレーニングモデル「アディゼロ エ