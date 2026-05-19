背筋・著の同名小説を映画化した清水崇監督作『口に関するアンケート』が７月３日(金)より公開。場面写真と“アンケート”映像が解禁された。“呪われた木”がある墓地で肝試しをした６人の大学生たち。しかし翌日、グループのひとりが行方不明になってしまう。その日を境に周囲で不可解な現象が相次ぎ、追い詰められた彼らは“あの夜”について、一人ひとり証言していくのだが……。解禁された映像は、これまで劇場でのみ見ること