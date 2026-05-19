ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサーのアニメーション『私がビーバーになる時』のブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイを2026年7月22日に発売する。価格はブルーレイ＋DVDが5,390円、4K UHD＋ブルーレイは7,590円。『私がビーバーになる時』のブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイが7月22日に発売『私がビーバーになる時』は、人間の意識をビーバーのロボットに転送する秘密の技術を使い、「もしも動物の世界