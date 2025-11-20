10月31日、日テレNEWSの公式YouTubeチャンネルは鈴木憲和・農林水産大臣のインタビュー動画を配信した。コメ価格に国が介入すべきか質問された鈴木農水相は「洋服の値段が高くなった時、政府が『洋服が高すぎるんじゃないか』と言うのはおかしい」という趣旨のたとえ話を披露した。要するに“コメの価格はマーケットに任せる”という従来の主張を繰り返したわけだが、Xでは批判が殺到し、炎上状態となった。（全2回の第1回）

＊＊＊

【写真を見る】ジャージ姿で稲刈りに参加…コメ対策で注目を集める「鈴木農水大臣」の意外な表情 鎧兜に身を包む「武将姿」も

炎上しただけあり、Xで検索すると鈴木農水相を批判するポストが次から次へと表示される。ごく一部をご紹介しよう。

鈴木憲和農水相

《庶民はコメが高いから困っていると言う事を、本当に解っているのだろうか？》、《国の介入による減反政策・生産抑制策も止めないと》、《洋服はほとんど輸入。コメも関税撤廃してどんどん輸入したらよい》、《自由競争で放っておけば、作る人が減って、いずれ庶民が買えない価格になるのは当たり前》──。

担当記者は「消費者が鈴木農水相に厳しい批判を浴びせたのは、当然ながらコメ価格の高騰が背景にあります」と言う。

「農水省は11月14日、『3日から6日までの週、全国のスーパーでコメ5キロは平均4316円で販売され、過去最高を更新した』と発表しました。さらに銘柄米＝ブランド米に到っては4573円に達しました。地域差もありますが、都市部のスーパーで4300円のコメを見かけることは少なく、5キロ5000円台や6000円台が普通です。鈴木農水相の比喩を使えば、“日本で売られる洋服の全てが高級ブランド品となり、誰も買えない”という状態になっているわけです。そのためXでは『洋服なら安価で高品質のファストファッションを購入できるが、コメは高額なものしか店頭に並んでいない』というツッコミも多数、投稿されていました」

アメリカ産米が大人気

ところが、である。どうやらコメ価格は高騰しすぎてしまい、いわゆる“天井”が懸念されているようなのだ。複数の業界関係者が“暴落”の懸念を表明している。

「米穀販売業者や関係団体が会員の『公益社団法人・米穀安定供給確保支援機構』は11月10日、『米取引関係者の判断に関する調査結果』の10月分を公表しました。これはコメの取引関係者にアンケート調査を実施し、向こう3カ月の需給状況や価格の見通しを質問したものです。その調査によると、多くの関係者が『今後、コメ価格は下落する見通しが強い』と回答したのです」（同・記者）

朝日新聞は11月4日の朝刊に、コメの国内卸業者としては最大手になる「神明ホールディングス」の藤尾益雄社長に取材した記事を掲載した。（註）

「藤尾社長は『新米の販売に急ブレーキがかかっている。全く動いていない』とコメが小売店で売れていない実情を明らかにしました。藤尾社長によると今、スーパーで売れているコメはトップがアメリカ産の輸入米で、次が備蓄米だそうです。ただし、都市部でカリフォルニア米が飛ぶように売れているのは事実ですが、備蓄米が店頭に並ぶことは滅多にありません。いずれにしても、消費者は5キロ5000円のコメを明確に拒否し、炭水化物は麺類で補っています」（同・記者）

ヤマ場は年末か来年3月

コメの価格高騰によりパスタ、うどん、ラーメン、日本そばの売上げが急速に伸びている。製麺所の倒産が減ったことも明らかになり、注目を集めた。

「つまり、今年の新米を中心に国産の銘柄米は、卸業者にとって“不良在庫”と化しているわけです。卸業者は大量のコメを抱えるしかなく、消費者が買わないので売り先がありません。結果として経営が圧迫されています。資金繰りの悪化に耐えきれず、卸業者が“不良在庫”を安値で放出した瞬間、コメ価格の暴落が始まるというわけです」（同・記者）

コメ暴落の可能性をリアルに伝えたのが、米どころ・新潟県の地方紙である新潟日報だ。同紙の電子版は11月14日、「『投げ売りも出てくるのでは』新米在庫だぶつき、JAや集荷業者から懸念の声…米価下落の見通し強まる」との記事を配信した。

「記事によると、コメの集荷業者の中には秋に勃発したコメ争奪戦に参戦するため、短期の融資を受けて過去最高額の価格でコメを集めたところもあったそうです。ところがコメは全く売れず、倉庫に新米が積み上がっています。そして短期融資の返済期限は年末が一般的なので、融資金を返すため損を覚悟の上で新米を年末から“投げ売り”する集荷業者が現れるのではないか、と新潟日報は報じました」（同・記者）

暴落を歓迎する消費者

年末年始だけでなく、来年3月のパターンも取り沙汰されている。3月は年度末で決算を迎える業者が多いためコメの投げ売りが始まる──という予測だ。

XなどのSNSではコメの暴落を歓迎する投稿は相当な数に達する。消費者の多くはコメ価格の下落と高騰に振り回される農家に強く同情しているとはいえ、5キロ5000円では背に腹はかえられないというわけだ。

第2回【コメ価格が最高値を更新でも…鈴木農水相「価格はマーケットが決める」に疑問の声 「小泉進次郎コメ担当大臣のほうがマシ」だったのか】では、鈴木農水相が「コメ価格をマーケットに任せた」ことで暴落が発生するという皮肉についてお伝えする──。

註：（揺れるコメ改革）米価、見えぬ安定 高値で仕入れ、暴落を警戒（朝日新聞朝刊：11月4日）

デイリー新潮編集部