35歳・ダレノガレ明美、恋愛観にきっぱり「顔でしか決めない」「狙った男は絶対に逃したくない」
モデル・タレントのダレノガレ明美（35）が、15日に放送されたテレビ東京『婚活ヌマ子の憂鬱』に出演し、自身の恋愛観を語った。
【写真あり】はだけて…胸元チラリなダレノガレ明美
番組は、結婚したいけど「沼」にハマって抜け出せない女性たち、通称「沼子」に寄り添い、彼女たちのリアルな体験談や悩みを深掘りする、ちょっと大人な恋愛トークバラエティー。スタジオMCには、ダレノガレのほか井桁弘恵、金子きょんちぃという、それぞれ異なる恋愛観を持つ3人が集結し、時に共感し、時に驚きの声を上げながら、現代の婚活事情を紐解いた。
婚活のジレンマについて、井桁が「能動的になればなるほど傷つきもする」と問いかけると、ダレノガレは「全然傷つかない」「この人と合わないからバイバイ」ときっぱり。さらに「婚活パーティーに行ったら狙った男は絶対に逃したくない」「顔でしか決めない」と潔く語った。
「私は怖い強い女性のイメージがあるのでそうじゃない一面を見せるとギャップになる」「勝手に男の子が落ちちゃう」と自信満々なダレノガレの発言に、井桁が「ここ切り取られてほしい」と盛り上がっていた。
なお、TVerで見逃し配信中。
