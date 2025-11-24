11月23日放送の『上沼・高田のクギズケ！』（読売テレビ）。番組では「移動中に起こったまさかのトラブル」と題して、パネラーのダレノガレ明美（35）、ドランクドラゴン・鈴木拓（49）、FUJIWARA・原西孝幸（54）の体験談が紹介された。だが、ダレノガレがトラブルを明かした際に、MCの上沼恵美子（70）から“説教”されてしまう一幕があった。ダレノガレが明かしたのは、タクシーの配車トラブル。「私、タクシーに乗ったときに、