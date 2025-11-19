「普通に殴ってる」「マジひどい」「最初からパンチ」…U-17W杯8強入りのU-17日本代表、北朝鮮の“グータッチ”挨拶にファン反応
[11.18 U-17W杯決勝T2回戦 北朝鮮 1-1(PK4-5) 日本 ドーハ]
18日、U-17W杯決勝トーナメント2回戦でU-17日本代表はU-17北朝鮮代表と対戦。1-1で突入したPK戦を制し、準々決勝進出を決めた。
試合が動いたのは前半4分だった。MF瀬口大翔が左サイドから送ったクロスをFWマギージェラニー蓮がヘディングでネットを揺らし、日本が先制に成功。後半22分に北朝鮮に追い付かれながらも、1-1のまま突入したPK戦を5-4で制して14年ぶりのベスト8進出を決めた。
若き日本代表の躍進に注目が集まっている中、北朝鮮戦では試合前の一場面が話題となっている。両チームの選手は整列後、日本の選手が北朝鮮の選手の元へと向かい、ハイタッチや握手ではなくグータッチで挨拶を交わしたが、北朝鮮の選手たちが必要以上に力を込めているように見える。
この試合を放送した『J SPORTS』はハイライトを公式YouTubeに投稿。ファンはコメント欄で「マジひどい」「普通に殴ってる」「グータッチ強すぎ」「殴っとるやん」「最初からパンチ」「やばすぎる」などと反応している。
なお、準々決勝に勝ち上がった日本は21日にオーストリアと対戦する。
