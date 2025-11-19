イラク南部にある世界遺産の湿地帯が消失の危機にひんしている。

気候変動による少雨などが原因とみられ、旧約聖書に登場する「エデンの園」があったともいわれる湿原は急速に干上がりつつある。多様な生態系が失われ、漁業などで生計を立ててきた村人は苦境に陥っている。（イラク南部チバイシュ 田尾茂樹、写真も）

■生計立てられず

首都バグダッドの南東約３５０キロ・メートル。砂漠地帯を抜けると、緑豊かなチバイシュ湿原が現れた。だが、ボートで川を上っていくと、支流は干上がり、ひび割れた地面が広がっていた。

「湿地はほとんど死にかけている」。ここで生まれ育った漁師ジャセル・アセディさん（６０）が嘆いた。この７年ほどの少雨で水位は大幅に下がった。冬場にあるはずのまとまった降雨も、近年はほぼゼロだという。

アセディさんによると、漁獲量は激減し、多い頃に比べると２割にも満たない。かつて約５０種類いた魚は数種類に減り、１メートルほどの大きな魚も取れなくなった。環境への影響が懸念される電気ショックで魚を取る漁師も増えたという。

それでも生計を立てられず、湿地帯を去る住民が後を絶たない。この３０年ほどで村人は約７割減った。「生活は厳しくなるばかり。水がなければ我々は生きていけない」とアセディさんは顔をしかめた。

■２割に縮小

国連などによると、チグリス川やユーフラテス川の下流にある湿地帯は１９７０年代の約２万平方キロから約４０００平方キロにまで縮小した。少雨に加え、上流のトルコやイランに建設されたダムの影響もあるとされる。湿地に生息する鳥の種類も、約１４０種から２０種ほどに激減したという。

「前は漁業で１日５万イラク・ディナール（約６０００円）稼げることもあったが、今は多い時でも１万５０００ディナールだ」。９人の子供たちを含む一家１２人で暮らす漁師ヘサブ・アブドルハサンさん（７５）はこぼした。

生活の頼みは飼育している水牛３頭のミルクだ。だが、水位低下による水質悪化で死ぬ水牛も多い。アブドルハサンさんも既に２頭失った。「ただ雨が降ってくれることを願うしかない。移住するあてもないので」とあきらめ顔だ。

■トルコの支援

イラク政府は１１月上旬、水資源に関する事業でトルコから支援を受けることで、トルコ政府と合意した。だが、これで事態がどこまで改善されるかは見通せない。

湿地に詳しいイラク環境省のセルワン・クセイ研究員は「この状況が続けば、湿地の消失は近い将来現実になる」と危機感を募らせる。ブラジルで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）では、途上国への資金支援が協議されている。クセイ氏は「湿地保全の取り組みに加え、気候変動への適応策などで、国際社会の支援が欠かせない」と指摘する。

◆イラクの湿地帯＝世界最大級の内陸デルタの一つとされる。非常に高温で乾燥した環境ながら、多様な生態系を育んだ特異な地帯と評価され、周辺の都市遺跡を含む複合遺産として２０１６年に国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の世界遺産に登録された。フセイン政権時代には反体制派の拠点となったため攻撃対象となり、干拓などで大きな被害を受けた。