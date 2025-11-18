岩手県、イシツブテだらけ！ 新たな「イシツブテ公園」来年4月開園でイワンコ登場
岩手県盛岡市に、県内3園目のイシツブテといわタイプのポケモンたちをモチーフとした公園「イシツブテ公園 in もりおか」が、来年4月に開園することが発表された。
【写真】足が生えたイシツブテ！イワンコも登場 記者会見の様子
『ポケットモンスター』をプロデュースする株式会社ポケモンは、2019年5月より連携協定を締結している岩手県の活性化を目的に、岩手県盛岡市に、いわて応援ポケモンのイシツブテといわタイプのポケモンたちをモチーフにした公園遊具を寄贈。
公園の開園に先立ち、盛岡市役所にて本日18日に「イシツブテ公園 in もりおか」寄贈式が行われ、寄贈式には、公園遊具のメインモチーフになっている、いわて応援ポケモンのイシツブテと、イシツブテのなかまで、今回寄贈される公園遊具のモチーフになっているポケモンのイワンコも登場した。
この「イシツブテ公園」の遊具は、株式会社ポケモンと岩手県が2019年5月に締結した連携協定に基づく取り組みの一環として、久慈市、北上市のイシツブテ公園に続き、盛岡市に寄贈され、3園目の「イシツブテ公園」として開園される。
