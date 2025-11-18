【前後編の前編／後編を読む】妻は不在、子どもは就寝中の自宅で「かくれんぼ」逢瀬 “愛されなかった過去”が暴走させた？40歳夫の家庭崩壊

不倫する人たちの多くは、ホテルで密会する。どちらかが独身でひとり暮らしであれば、その部屋でということもあるだろう。

だが既婚者が自宅に恋人を呼ぶのは御法度だ。かつて既婚の女性タレントが自宅で恋人といるところへ夫が帰宅、ふたりはクローゼットに隠れたもののあえなく発見され、ついに離婚に追い込まれた“クローゼット事件”があった。ちなみに不倫関係だったふたりはその5年後に結婚。子どももふたり生まれて仲良く暮らしているようだ。

謙太郎さんが「サッカー」を始めると、彼に興味をなくしたという――

当時、筆者の仲間内では「どうして自宅でコトに及ぶかね」という話題で盛り上がったのを覚えている。

里田謙太郎さん（40歳・仮名＝以下同）もまた、自宅に女性を引っ張り込み、それが妻にバレて今、大変なことになっていると頭を抱えている人物だ。

「あなたは女の子として生まれるはずだった」

「周りからはもともと女好きみたいに言われているけど、実はそうではないんですよ、僕は」

のっけから意外なことを言った。彼は筆者の友人の友人であり、以前、会ったことがある。そのときも友人は「根っからの女好きだと思う」と言っていたのだ。

「そう見せていただけ。僕の初体験は妻ですから。女性はどちらかというと苦手だった。意識過剰になってしまうところと、母親への嫌悪感から女性を避けたい気持ちと両方あって、いつも揺れ動いていたんです」

彼は首都圏のサラリーマン家庭の次男として生まれ育った。物心ついたときから、母は「あなたは女の子として生まれるはずだったのに」とやたらと赤やピンクの洋服や小物を身につけさせた。ランドセルも赤だったから、クラスの男の子たちにからかわれたこともある。一方で、母は兄を囲い込むようにして大事に育てていた。

「兄には歯列矯正をしたり、目の形がどうとか言って二重の整形を受けさせていたりした。過剰に愛情を注いでいたというより、兄を自分の人形のようにしていてちょっと異常でした。僕が中学生になってサッカーを始めると、もう僕には興味をなくしたようで、それからはほとんどネグレクト状態でしたね。母と兄だけで夕飯を食べてしまうこともしょっちゅうで、父は早く帰れるときは僕にお弁当を買ってきてくれた。でも父は出張も多かったから、僕はよくひとりで食事を作って食べていました。兄も僕も、尋常ではない育て方をされている。そうはっきりわかったのは高校生になってから。友だちの家で夕飯をごちそうになったことがあって」

家族揃って同じものを食べながら、その日にあったことを話す。親子が笑い合っている。その家は3人の子がいて、友人は長男、いちばん下の妹は小学校に入ったばかりだった。父親は幼い娘の焼き魚をほぐしていた。娘も当然のように「パパ、ありがとう」と言っていた。親は子どもにそういうことをするものなのかと、謙太郎さんは衝撃を受けたという。

家族と決別するために

それでも、「我が家がおかしい」とわかったのは収穫だった。それ以来、彼は家族への思いをきれいに立ちきり、勉強にいそしんだ。家族と決別するための勉学だった。

「それなりに偏差値の高い大学へ行きました。父に保証人になってもらってアパートを借りてのひとり暮らしを始めて、生まれ変わった気持ちだった。生活費はアルバイトでまかないました。主な収入は家庭教師でしたね。けっこういい収入になったんです。受験に関してはそれなりに自分のコツや哲学があったので、紹介が紹介を呼んで忙しく過ごしていました。合間に居酒屋でのバイトもしました。いろいろな人を見たかった」

世間の人は母親と違って、常識的で優しかったと彼は真顔で言う。アルバイトをすることで、彼はようやく「世間」を知ったのだそうだ。

「あるとき、家庭教師をしている家で、生徒の母親に誘惑されたことがあって……。正直言うと怖かった。あのころ40代前半くらい、きれいな人でしたけど、有無を言わせず迫ってくる感じに母親を重ねてしまって、彼女を押しのけて逃げました。彼女の化粧品の匂いがずっと鼻について、それから2日くらい食べ物も喉を通らなかった。もう2度とその家には行きたくなかったけど、教え子のことを考えると行かないわけにはいかなくて。責任もありますから」

再びの“誘惑”

その母親には数ヶ月後、また誘われた。誘われたというより襲われたと言ったほうが正しいと彼は口が重くなった。生徒は部活で遅くなると連絡があったものの、いつ帰ってくるかわからない。その状況でどうして家庭教師を襲えるのか、謙太郎さんには理解不能だった。彼の体がまったく反応しなかったため、母親は「私がオバサンだからなのね」と泣き出した。そのとき、生徒が帰ってきたので、彼は一緒に部屋に行って勉強を始めた。帰り際、母親は妙に濡れた目で見てきたが、彼はあからさまに目を逸らした。

「生きていくって大変だと実感した大学時代でしたね。それでもなんとか第一志望の会社に就職できて、ようやく自分の人生が始まると感じました。もちろん、社会人、特にサラリーマンには学生のとき以上の理不尽がふりかかってくるのだけど、上司や会社、そして自分自身ともなんとか折り合いをつけてがんばりました」

いくつになっても、「愛されなかったこと」「母親に無視されたこと」などが心の奥に巣くっているのだろう、ときおり自分が他の人に比べてねじ曲がっていると感じることもあった。本当はトラウマなのにトラウマと意識せず、強がっていることを自分でもわかっていたが、自分を自分でねじ伏せるようにして生きてきたのだからしかたがないと思っていた。

紗絵さんとの出会いが彼を変えた

そんな彼を変えたのが、仕事で知り合った他社の紗絵さんだった。仕事だけのつきあいだったが、たまたま彼が同僚ふたりと飲みに行った店に、紗絵さんも同僚と来ていて同席したことで、彼女の素顔を垣間見ることができた。だからといって、謙太郎さんが「惚れた」わけではない。会社では気軽に女性に話しかけていたが、それはあくまでも彼の「表の顔」「社交上の特技」であって、本来の彼は女性については「ただのビビり」だった。

「その日は5人で盛り上がって、そのままカラオケに行ったんです。週末だったし、みんな終電がなくなったので朝まで歌ったりしゃべったりして。うたた寝するヤツもいて、紗絵と僕だけが起きていて話す時間がありました。彼女は1歳年下で、いい子だなとは思ったけど、つきあうなんてことになるとは思わなかった」

距離を縮めて

翌日、すぐに紗絵さんから連絡があった。丁寧なお礼の文面に、思わず彼も返信した。すると「謙太郎さんはイタリアンはお好きですか。実は知人が店を開いたので1度、義理で行かなくてはいけないのですが、つきあっていただけたらうれしいです」とやんわりとした誘いが来た。

「紗絵には好感をもっていたし、ひとりでとか女友だちととかは行きづらい場なんだろうなとも思ったので、ぜひと返事をしました」

誘ってくる女性は怖くはなかったのだろうか。そう問うと、謙太郎さんは「紗絵は薄い顔だったので」と微笑した。目鼻立ちが強烈ではない和風顔で、化粧もほとんどしていなかったから「オンナ」を押しつけてくる感じがなかった。声も低めで話し方もソフトだったから、一緒にいて心地よかったのだという。

「仕事仲間であり、友だちという感覚しかなかったから、特に警戒はしませんでした」

それでも男と女はわからない。イタリアンレストランで食事をしたとき、「ちょうど今、読み終わった本」を紗絵さんが貸してくれた。それを返すためにまた会った。次は謙太郎さんが、仕事関係者から映画のチケットを安く譲ってもらい、それを「もらった」と言って紗絵さんを誘った。

そうやって少しずつ距離を縮めていったふたりは、謙太郎さんが28歳のときに結婚に踏み切った。

＊＊＊

トラウマを克服し、心を許せる女性との生活がはじまった。だが夫婦生活は、目下、謙太郎さんの“自宅不倫”によって危機的状況だという。その顛末は【記事後編】で詳しく紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部