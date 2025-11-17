Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ<4053.T>は４日ぶりに急反騰している。前週末１４日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表した。売上高が１０９億５３００万円（前年同期比９．６％増）、営業利益が９億２０００万円（同１７．０％減）、最終利益が７億２８００万円（同１９．３％減）だった。第３四半期（７～９月）は売上高が３８億９５００万円（前年同期比１２．０％増）、営業利益が５億５００万円（同３２．２％増）、最終利益が３億８１００万円（同１２．２％減）との計算になる。大幅な営業増益で営業利益率が１３．０％と４四半期ぶりに２ケタへ回復しており、足もとの収益状況を評価した買いが流入している。７～９月期は顧客の事業創造やプロダクト開発を支援する「クリエイティブ＆エンジニアリング」関連など各サービスが増収となった。１～９月期の売上総利益率は低水準となったが、不採算の特定プロジェクトが７～９月期に終了したことを背景に、直近３カ月間では正常な水準へと回復。１～９月期の営業利益の通期計画に対する進捗率は９１％に上り、業績の上振れ期待も膨らんだもようだ。



出所：MINKABU PRESS