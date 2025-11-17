バイセルが続急伸、買い取り・販売好調で２５年１２月期利益予想を上方修正

ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685.T>が続急伸している。前週末１４日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を８５億円から９０億円（前期比９０．１％増）へ、純利益を４９億円から５２億円（同２．２倍）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は１０００億円（同６６．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、グループ出張訪問買取事業及びグループ店舗買取事業ともに買い取り・販売が好調に推移したことに加えて、今期からバイセル単体で運用を開始した新人事制度の効果発現による粗利単価の向上や離職率の低減による採用・教育費の効率化が進んでいることなどが利益を押し上げる。



なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高７３６億３５００万円（前年同期比６６．６％増）、営業利益７５億１４００万円（同２．０倍）、純利益４３億２１００万円（同２．４倍）だった。



出所：MINKABU PRESS