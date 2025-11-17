オープンＨが急反発で新高値、２６年９月期連続最高益更新・増配計画で自社株買い実施へ オープンＨが急反発で新高値、２６年９月期連続最高益更新・増配計画で自社株買い実施へ

オープンハウスグループ<3288.T>がマドを開けて急反発し、上場来高値を更新した。前週末１４日の取引終了後、２５年９月期の連結決算発表にあわせ、２６年９月期の業績予想を開示し、今期の売上高予想は前期比１１．１％増の１兆４８５０億円、最終利益予想は同１１．３％増の１１２０億円とした。前期に続き過去最高益を更新する計画。更に取得総数５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．４４％）、取得総額２５０億円を上限とする自社株買いの実施と増配計画も発表しており、これらを好感した買いが入ったようだ。



年間配当予想は同１０円増配の１８８円とした。自社株の取得期間は１７日から２６年９月３０日を予定。取得した全株式を同年１０月３０日に消却する。今期は戸建関連事業やマンション事業、収益不動産事業などで増収増益を目指す。２５年９月期の売上高は前の期比３．１％増の１兆３３６４億６８００万円、最終利益は同８．３％増の１００６億７０００万円だった。



出所：MINKABU PRESS