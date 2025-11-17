この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「中国はもう広がっている。」で、脳科学者の茂木健一郎氏が出演。茂木氏は、現代において日本人が中国についてこれまで以上に深く、広く考える重要性を語り、「中国って“広がっている”ということを認識することが大事」と提起した。動画の冒頭で茂木氏は、日本国内で中国というと、どうしても「中国共産党さんとか人民解放軍さんとか」を思い浮かべてしまう風潮に触れつつ、中国は14億人という巨大な人口を抱え「一言では語れない多様性がある」と強調した。



茂木氏は、「中国系の方々はリスク分散の意識や価値観の多様性から、結果的に世界中に広がっている」とし、日本やアメリカ、オーストラリア、カナダなどにも中国系住民が多く存在することを紹介。「日本人は留学後に帰国する傾向があるが、中国人はそのまま現地に留まり、親戚ネットワークが世界中に展開されている」と独自の観点を披露した。



また茂木氏は、「サイエンスや産業、安全保障面で中国の“封じ込め”や“デカップリング”は、実質的には難しい」と分析。NVIDIAのGPUを巡る規制の例を挙げつつ、「そういった動きが出れば中国は独自で作るだけ。事実上、中国封じ込め、デカップリングはあまりできない状況」と語った。AIや電気自動車、太陽光パネルなど、産業面でも中国の存在感が既に無視できないほど拡大していると指摘した。



中国と台湾の関係についても「実際には人的・経済的な結びつきがすでに強く、一筋縄ではいかない」と述べ、「“一つの中国”などのイデオロギー的対立とは別に、実態として深く絡み合っている」と解説。「空気のように散在する中国系の方々と、普通の人間としてビジネスライクに付き合っていく以外、選択肢はない」と冷静な対応を呼びかけた。



さらに「中国共産党や人民解放軍といった“ラスボス”的存在には、内部モデルを作り、彼らの認知や価値観を冷静に分析して対応するしかない」とした上で、「日本の歴史的経緯を踏まえ、高飛車にならず、相手の動きも読みつつ、冷静に、時には三手先まで読む交渉が重要」と主張した。



最後に茂木氏は「中国の広がりはおそらく変えられない。封じ込めやデカップリングは難しい。私たちができる最善の対応は、ビジネスアズユージュアル、“普通の人間”として冷静に付き合っていくこと」と結論づけ、動画を締めくくった。