この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルの運営者が、11月16日公開の動画「＜１軍クレカ：高還元カード編＞ローソンPontaプラス（特約店で最大１５％還元）」で、話題のクレジットカード「ローソンPontaプラス」のスペックや最大15%還元を狙う攻略法、そして2025年最新のポイ活情報や注目キャンペーンについて解説した。



冒頭、「ローソンPontaプラスは特約店で最大15%還元」と熱く語るとともに、10月からロッテリアも追加されるなど、「対象店舗での還元アップが続いている」と現状をアップデート。日常的な使い勝手に言及し、「ローソンではいつでも8%、毎月10日・20日や16時以降は最大12%」とポイント獲得の複雑な仕組みをわかりやすく整理した。



特約店で最大15%還元にたどり着くには、「いくつかの条件クリアが必要」としつつ、4つの条件（1％基本還元、対象店＋7％、楽ペイ登録＋5％、5万円以上利用＋2％）の詳細な説明も。最大の壁である楽ペイ登録については、「リボ手数料を発生させず5％還元を得るには、毎月15日締め切りまでの繰上げ返済が不可欠」と断言。「リボ払いは年利18%と非常に高額なので、必ず繰上げ返済を徹底してほしい」と警鐘を鳴らし、「ATMや振込での早期返済」を強く推奨した。



また、チャージ系にもローソンPontaプラスのメリットが多いことに触れ、「ほとんどのバーチャルカードや電子マネーにチャージOK。JALPAYルートなら最大4％還元も可能」と、上級者向けのテクニックも惜しみなく披露している。「2026年からの“優秀な一軍クレカ”にも選定した」と明かし、「PayPayカードやリクルートカードと並んでおすすめ」と新たなランキングを紹介した。



さらに、現在行われている公式サイトの「500ポンタポイント新規入会キャンペーン」や、申込一時停止のメンテナンス情報、キャンペーンコード記録の重要性にも触れ、「動画を見てくれた方は、今しかないキャンペーンをお得に活用してほしい」と呼びかけた。



動画の締めくくりでは、「ローソンPontaプラスの“最大15%還元”は、きちんと条件とタイミングを押さえれば誰でも狙える。最強の一枚として、これまでの既存カードを見直してみてはどうか」と視聴者へアドバイスし、最新のクレカ・ポイ活戦略を提案した。