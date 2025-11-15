11日に結婚を発表した「Perfume」のあ〜ちゃん（36）が15日、自身のインスタグラムを更新。婚姻届の証人はメンバーののっち（37）とかしゆか（36）だったと明かした。

11日、一般男性と結婚したことを自身のインスタグラムで発表したあ〜ちゃん。

この日の投稿で「証人は、2人がしてくれました」とし婚姻届を持つ自身の両脇で、かしゆかとのっちが優しく微笑んでいる3ショットを披露した。婚姻届の「証人」の欄にはそれぞれの本名「樫野有香」「大本彩乃」と署名されている。

「書き間違いしたら怖いから一応って5枚分書いてもらったけど結果、聖書が5枚完成 これはそのうちの1枚」（原文ママ）とし、間近で見届けてた2人に「近くで見守ってくれてる 守神様」と感謝した。

Perfumeは9月21日に「2026年から一度、コールドスリープ（人工冬眠）します」と報告。具体的な休止期間は明らかにせず、「より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と記した。1999年に広島で結成。2005年のメジャーデビューから20年のアニバーサリーイヤーでの大きな決断だった。