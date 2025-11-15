元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が、14日放送のテレビ朝日系「長嶋一茂＆サバンナ高橋のザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜午後6時50）にスペシャルゲストとして出演。出演者の男性陣で、好みのタイプを明かした。

今回は放送日14日の「埼玉県民の日」にちなみ、県内をバス旅。うなぎ料理の名店で、MCのお笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（49）、元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）、スペシャルゲストで女優の菊池桃子（57）、ゲストのお笑いタレント宮川大輔（53）、タレントのウエンツ瑛士（40）とトーク。

一茂が白石に「さっそくなんですけども、この4人の中で誰が一番好き？」「もし高校生に白石さんも僕らも戻ったとして、誰と一番お付き合いしたいですか？」と、ほかの出演者のクレームもよそに質問。白石は困ったように笑いながら「いや、もう…一茂さんです」。長嶋は間髪入れずに「うれしい」とにやけた。

ほかの男性3人から「いやいやいや」とツッコミが入り、ウエンツが「ロケを円滑に、みたいなのは…」と言うと、長嶋は「違うよ、今、本心から、俺だ、って指名してくれた」と猛主張。白石は「私、ソフトボールをやっていたので」と理由を話すと、一茂は「野球やってた、俺」と答えて笑いを誘った。

改めて高橋が「白石さん、ソフトボールやってたんですか？」と聞くと、「そうなんですよ。ソフトボール部だったので、（一茂と）共通の話とかできるんじゃないかなと思って」。ポジションは二塁だったと言うと、現役時代に三塁手だった一茂は「今日、ゲッツーできますね。5−4−3」と笑顔で言った。