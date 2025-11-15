前回3位のクロアチア、1試合を残して本大会行き決定! ドイツはスロバキアとの“最終決戦”へ:W杯欧州予選
北中米ワールドカップ欧州予選が14日に各地で行われ、前回大会3位のクロアチア代表が1試合を残して出場権を獲得した。
グループL首位のクロアチアはホームでフェロー諸島代表と対戦。3-1の快勝で1位を確定させ、4大会連続7回目の出場を決めた。ヨーロッパではイングランド代表、フランス代表に続いて3か国目となる。
グループAでは、同勝ち点の首位ドイツ代表と2位スロバキア代表がそろって勝利。両者は17日の最終節で出場権を懸け、直接対決に臨む。
グループGで首位に立つオランダ代表は、敵地で2位ポーランドと1-1のドロー。3ポイント差をキープするとともに、得失点差も13上回った状況で17日の最終戦を迎えることになった。
以下、試合結果&順位表
[グループA]
【順位表】
1.ドイツ(12)+7
2.スロバキア(12)+4
3.北アイルランド(6)0
4.ルクセンブルク(0)-11
第5節
2025年11月14日(金)
ルクセンブルク 0-2 ドイツ
スロバキア 1-0 北アイルランド
[グループG]
【順位表】
1.オランダ(17)+19
2.ポーランド(14)+6
3.フィンランド(10)-6
4.マルタ(5)-14
5.リトアニア(3)-5
第9節
2025年11月14日(金)
フィンランド 0-1 マルタ
ポーランド 1-1 オランダ
[グループL]
【順位表】
1.☆クロアチア(19)+21
2.チェコ(13)+4
3.フェロー諸島(12)+2
4.モンテネグロ(9)-8
5.ジブラルタル(0)-19
第9節
2025年11月14日(金)
ジブラルタル 1-2 モンテネグロ
クロアチア 3-1 フェロー諸島
