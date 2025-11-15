　北中米ワールドカップ欧州予選が14日に各地で行われ、前回大会3位のクロアチア代表が1試合を残して出場権を獲得した。

　グループL首位のクロアチアはホームでフェロー諸島代表と対戦。3-1の快勝で1位を確定させ、4大会連続7回目の出場を決めた。ヨーロッパではイングランド代表、フランス代表に続いて3か国目となる。

　グループAでは、同勝ち点の首位ドイツ代表と2位スロバキア代表がそろって勝利。両者は17日の最終節で出場権を懸け、直接対決に臨む。

　グループGで首位に立つオランダ代表は、敵地で2位ポーランドと1-1のドロー。3ポイント差をキープするとともに、得失点差も13上回った状況で17日の最終戦を迎えることになった。

以下、試合結果&順位表

[グループA]

【順位表】

1.ドイツ(12)+7

2.スロバキア(12)+4

3.北アイルランド(6)0

4.ルクセンブルク(0)-11

第5節

2025年11月14日(金)

ルクセンブルク 0-2 ドイツ

スロバキア 1-0 北アイルランド

[グループG]

【順位表】

1.オランダ(17)+19

2.ポーランド(14)+6

3.フィンランド(10)-6

4.マルタ(5)-14

5.リトアニア(3)-5

第9節

2025年11月14日(金)

フィンランド 0-1 マルタ

ポーランド 1-1 オランダ

[グループL]

【順位表】

1.☆クロアチア(19)+21

2.チェコ(13)+4

3.フェロー諸島(12)+2

4.モンテネグロ(9)-8

5.ジブラルタル(0)-19

第9節

2025年11月14日(金)

ジブラルタル 1-2 モンテネグロ

クロアチア 3-1 フェロー諸島