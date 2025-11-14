11月12日、アーティストで俳優の赤西仁がXを更新し、《本編でカットになったベッドシーンをリリースします》というコメントとともに、YouTubeチャンネルのURLを投稿した。

幻となっていたNetflixドラマ『匿名の恋人たち』の“未公開ベッドシーン”が解禁されたことに、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

「本作は10月にNetflixで配信が始まったシリーズ作品で、赤西さんが日本のドラマに出演するのは約18年ぶりでした。小栗旬さん演じる主人公・藤原壮亮の高校時代の同級生・高田寛という役どころで、久々の本格的な演技を披露し注目を集めました」（芸能記者）

ドラマの配信開始後の10月24日、赤西はXにある“不満”をポストした。

「赤西さんは《ベッドシーン勿体無いなぁー何らかの形で出してくれないかなぁー》《このままだとただイチャイチャしただけみたいになっちゃうし》と投稿しました。撮影されたベッドシーンが本編でカットされたことを示唆し、ファンからは“見たい”との声が次々と寄せられていました」（前出・同）

11月11日にはNetflix Japanの公式Xが《寛（赤西仁）×アイリーン（中村ゆり）本編未公開ベッドシーンみたいですか？》と題したアンケートを実施。約2万4000票が集まり、そのうち実に90％が“みたい”を選択。この圧倒的支持を受け、今回の未公開シーンの解禁が実現に至ったと見られる。

「実際にYouTubeにアップされた映像は約5分ほどありました。ベッドの上での濃厚なキスシーンを中心に、大人の色気漂う演技が続き、カットされたことが惜しまれるほどの完成度でした」（前出・同）

X上では、

《きれいなベッドシーンで素敵な寛が心の内を語るとても大切な場面と思いました》

《仁くんの吐息混ざる声》

《最高でした鬼リピしまくりますね》

と、興奮と称賛の声が並んでいる。また、同映像がNetflixではなくYouTubeで配信されたことについて、《有料のネトフリなのに無料で見られる》と喜ぶ声も多く上がっている。解禁の効果は絶大だと指摘するのは業界関係者だ。

「今回の解禁は、作品そのものの話題性をさらに押し上げる効果があったと思います。特に映像のクオリティが高く、単なる“刺激的なシーン”ではなく、登場人物の関係性をより深く描くパートとして意義がある場面でした。SNSでの反響も大きく、ファンの期待に応えるかたちで作品の魅力を補完しています。もしかすると、今後もこうした事例が増えるかもしれませんね」

YouTubeで作品を補完する新しい試みだ。