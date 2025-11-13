「渋すぎ！」 岩城滉一の愛車に称賛の声続々

俳優の岩城滉一さんが、自身のYouTubeチャンネルを2025年11月1日に更新。今回の動画では、愛車ティファニーブルーのクラシックミニが登場し、注目を集めています。

岩城滉一さんの小さな高級車って？（Photo：時事 画像はフジテレビのドラマ「抱きしめたい！Ｆｏｒｅｖｅｒ」完成披露会見にて）

今回の投稿は「【クラシックカー】岩城滉一のオシャレすぎるクラシックミニがさらにカスタムされてました」と題された動画。

【画像】超カッコイイ！ 「岩城滉一」×「小さな高級車」を画像で見る！

岩城さんはティファニーブルーのスタジアムジャンパーを身にまとい、同色のクラシックミニで登場しました。

「車何台か持ってるけど、これ乗るのが一番楽しい」「すごく気に入ってる」と語り、愛車への深い愛着を見せました。

自宅から神奈川大井射撃場までの往復約140キロを自ら運転し、愛車について「これで十分。普通にどこでも行ける」と語ります。

ミニといえば、1959年に英国BMC（ブリティッシュ・モーター・コーポレーション）から誕生した小型車。その後も改良が重ねられ、2000年までの41年間にわたり生産され続けました。

なお、2001年にはBMWがブランドを引き継ぎ、新生ミニとして展開しています。

なかでも岩城さんの愛車は、クラシックミニの最終世代にあたる1999年製のミニクーパー。限定カラーのティファニーブルーに白いルーフが特徴で、外装だけでなく内装にもこだわりが光ります。

外装は丸目ヘッドライトと直線的なグリル、短いオーバーハングが特徴で、クラシカルかつ愛らしいスタイリング。

内装はティファニーブルーとウッド調の2トーンで仕上げられており、シートはボディカラーに合わせて貼り替えられ、シートヒーターも搭載されている個性あるセンスが光る仕上がりに。

さらに、パワーステアリングやパワーウインドウなど快適性を高めるカスタムも施され、タコメーターも追加されています。

岩城さんは「いっぺんにやると楽しみがなくなっちゃうから、少しずつ」と語り、今後もブレーキパッドやホイール、タイヤ、シートベルトなどの交換を予定しているとのことです。

※ ※ ※

動画公開後、SNSやコメント欄には称賛の声が相次ぎました。

「ちょっと岩城さんカッコ良すぎるって」「渋くてカッコイイです」「センス良い！こんな風に歳を重ねたい」「車も服も色使いが素敵。憧れます」など、年齢を重ねてもなお遊び心と美意識を忘れない岩城さんの姿に、多くの人が刺激を受けています。