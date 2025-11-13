この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで公開された実業家・マイキー佐野氏の動画『5大テック企業決算●●が静かに最強のAI企業になりつつある理由』では、GAFA＋M（Google、Amazon、Meta、Microsoft、Apple）の決算結果をもとに、AI戦略と企業体質の違いを明快に読み解いている。



冒頭、佐野氏はAmazonのアンディ・ジャシーCEOによる「解雇は文化である」という発言を紹介。人員削減を短期的なコストカットではなく、経営効率化の文化として組み込むAmazonの合理性を高く評価した。「計画的に人員を整理することを成長プロセスの一部として扱う」と語り、ジャシーCEOの冷静な経営判断を「辣腕」と表現している。



本編では5社の決算を徹底比較。Googleは初の売上1,000億ドル超を達成し、過去5年で売上を2倍に拡大。クラウド事業は34％の成長を記録し、広告部門ではAIとの統合を進めている。YouTubeによるNFL配信などストリーミング領域の強化も奏功した。独占禁止法関連の罰金支出などで利益率は一時的に圧迫されたものの、「エコシステム全体では最強」と分析した。



Amazonは過剰投資を整理し、純利益が増加。AWSの売上は330億ドルで、3年ぶりに成長率20％超を回復した。AIチップ「Trainium」や基盤モデル「Bedrock」によるエコシステム拡張が進み、広告売上も24％増加。さらに衛星通信事業「Project Kuiper」で宇宙分野へ進出するなど、多角化の幅を広げている。「2030年までに最も現金を持つ企業はAmazon」との独自予測も示した。



Metaは法人税引当金の影響で純利益が一時的に83％減少したが、非現金費用によるものであり、実質的な収益力は高いと分析。AI投資による中長期的な回復余地は十分にあるとした。



MicrosoftはOpenAIなどへの長期的なAI投資を継続。短期的には利益率が低下したものの、クラウド事業とのシナジーによる収益改善が見込めると分析した。

Appleは「もはやデバイス企業」と位置づけられ、AI分野では出遅れているものの、サブスクリプション収益が利益率を下支えしている。「地に足のついたビジネス」と評され、他4社との方向性の違いが明確に示された。



まとめとして佐野氏は、「通期投資計画を予定通り遂行しているのはAmazonであり、5社の中で最もリスクを抑えた堅実な経営をしている」と結論づけた。AI業界の勝敗は短期の成果ではなく、「2026年を見据えて待てるかどうか」にかかっていると指摘し、長期視点の重要性を強調して動画を締めくくった。



本稿の内容は、テック大手の決算構造やAI戦略の潮流を読み解きたい人にとって、多くの示唆を与えるものである。