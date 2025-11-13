トヨタ新「“4人乗り”小型スポーツカー」に反響多数！ 「乗り換えたい」「バーゲンプライス」と話題に！ まぶしい「イエロー」採用した「新GR86イエローLtd」がスゴい！

300台のみの特別な存在！ 今後「コレクターズアイテム」となるかも!?

トヨタは2025年9月5日、スポーツカー「GR86」の新たな特別仕様車「RZ “Yellow Limited”（以下、イエローLtd）」を発表しました。

上級グレード「RZ」をベースに、内外装に特別なカラーコーディネートを施した300台限定のスペシャルモデルに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

トヨタ新「“4人乗り”小型FRスポーツカー」に反響多数

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新「“4人乗り”小型スポーツカー」です！ 画像で見る

86（ハチロク）は、駆動方式にFR（後輪駆動）を採用するコンパクトな2ドアクーペです。

初代は2012年、スバルとの共同開発により誕生。現行型は2021年に発表された2代目で、モデルチェンジを機に“GR86”と名称をあらためています。

パワーユニットは、初代の2リッターから2.4リッターへ拡大された水平対向エンジンを搭載し、最高出力235馬力・最大トルク250Nmを発揮します。

今回発表されたイエローLtdは、ボディカラーに鮮やかな「サンライズイエロー」を採用した特別仕様車です。

初代86でも、特別なイエローカラーに仕立てた特別仕様車「GT“Yellow Limited”」が限定発売されており、およそ10年ぶりの復刻となりました。

今回のイエローLtdでは、外装色にあわせ「18インチアルミホイール」をダークグレーメタリックで塗装し、カラーコーディネートが図られています。

あわせてインテリアにも、シートやステアリングホイール、シフトブーツ、ドアトリムにイエローのステッチを施したほか、「YELLOW LIMITED」の専用刺繍を施し、特別感を演出しました。

さらに、通常のRZグレードではオプションとなる「ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキ」や「ザックス製ショックアブソーバー」を標準装備し、走りの性能も向上している点も見逃せません。

スポーティさと遊び心が融合した新しいイエローLtdの車両価格（消費税込）は、6速MTモデルが389万7000円、6速ATモデルが399万5000円です。

全国の「GR Garage」で、抽選による販売がおこなわれましたが、9月21日で受付は終了しています。

※ ※ ※

特別なGR86に対し、SNSなどではさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「黄色が似合う」「スポーツカーには派手な色がマッチしてる」「（イエローが）カッコいい」など、スポーティなスタイルとのマッチングの良さを賞賛する声でした。

また「限定なのがツラい」「レギュラーモデルにしないのなぜ」「定番色にしても良いのに」など、通常のカタログカラーにして欲しいとのコメントも散見されます。

さらに「特別な限定色でアンダー400万円はむしろ安いのでは」「バーゲンプライス」「たぶん値落ちしにくいから買い得」など、コスパの良さをたたえる意見もあり、そうした将来性もふまえたのか、現GR86オーナーとみられる人から「（もう乗ってるけど）乗り換えたい」との声もあるほどでした。

300台という限られた数しか存在しないイエローLtdだけに、今後コレクターズアイテムとして支持を集める存在になるかもしれません。