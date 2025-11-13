いい人を演じない「カッコいい大人」が意識している、たった1つのこととは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。『ゆるストイック』より。

「いい人」を演じすぎない

周囲との関係を円滑に保つために「いい人」を演じることはあります。

しかし、常に他人の期待に応え続けると、自分の感情や行動が抑圧され、強いストレスや疲弊につながります。

「ゆるストイック」に生きるためには、必要以上に「いい人」を演じすぎない姿勢が重要です。

「いい人」であることの利点と限界

「いい人」であれば人間関係はスムーズに進み、信頼も得やすいでしょう。

しかし、その利点は短期的なものであり、長期的には自分を犠牲にするリスクがあります。

他人の期待に依存した行動は、自分の主体性を奪い、心を摩耗させます。

「自分の感情」を抑え込む弊害

「いい人」を演じすぎると、不満や違和感をため込みやすくなります。

表面的には調和が保たれていても、内面ではストレスが蓄積し、やがて爆発する危険があります。

感情を抑圧することは、健康面や人間関係の質にも悪影響を与えるのです。

「境界線」を意識する

「いい人」をやめることは、他人を突き放すことではありません。

重要なのは、適切な境界線を持つことです。

「ここまでは協力できるが、ここからは難しい」と線を引くことで、相手との関係を壊さずに自分を守ることができます。

境界線は自己犠牲を避けるための必須条件です。

「いい人」を演じすぎると、自分を犠牲にして心身をすり減らすことになります。

大切なのは、他人に優しくしながらも、自分の境界線を守ることです。

他人の期待に流されず、自分のルールで淡々と積み重ねる姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、必要以上に「いい人」を演じず、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

佐藤航陽（さとう・かつあき）
株式会社スペースデータ 代表取締役社長

