町田啓太、にっこり笑顔の上品コーデSHOTにファンうっとり「なんて可愛いんでしょう」「眩しい」

11月12日、町田啓太がInstagramを更新した。

【写真】「少年の笑顔」と反響のナチュラルな笑顔SHOT

町田は、自身のInstagramアカウントにて、「HERMES『エルメスの馬さがし』」「ジョイフルでプレイフル、童心を思い出させてくれる 素晴らしい空間でした。」「にんじんかわいい。」とエルメスのイベントに参加したことを報告し、上品なコーデで、馬のオブジェを背に笑顔を見せている写真を公開。

この投稿に対し、ファンからは「なんて可愛いんでしょう」「眩しい」「少年の笑顔」「笑顔がキュート」「楽しそう」「かっこいい」などの反響が寄せられている。

劇団EXILEの一員として、ドラマや映画などを中心に幅広く活躍している町田。7月31日より世界独占配信が開始されたNetflixシリーズ『グラスハート』では、劇中バンド・TENBLANKのメンバーとして現実世界でもデビューを果たして大きな注目を集めた。

今後は、2025年12月にNetflixにて世界独占配信予定の映画『10DANCE』で、竹内涼真とダブル主演を務めることが発表されている。