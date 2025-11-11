¡ÖiPhone Pocket¡×È¯É½¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¤Î3D¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊApple¡Ë¤È¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¤Ï¡¢iPhoneÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡ÖiPhone Pocket¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤à°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç11·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖiPhone Pocket¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¤Ë¤è¤ë¥×¥êー¥ÄÁÇºà¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤Î¥ªー¥×¥ó¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥Ë¥Ã¥ÈÀ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î3D¥Ë¥Ã¥È¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö°ìËç¤ÎÉÛ¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÔ¤ßÃÏ¤Î³«¤¤¤¿ÉôÊ¬¤«¤é¤Ï¡¢Ãæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤äiPhone¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡£³«È¯¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏApple Design Studio¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎiPhone¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¿½Ì¤·¤ÆiPhoneËÜÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¼ê¤Ç»ý¤Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤«¤Ð¤ó¤Ë·ë¤Ö¡¢ÂÎ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»È¤ï¤ìÊý¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Ã»¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÄ¹¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î2¼ïÎà¡£Ã»¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¡¢¥Ñー¥×¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ôー¥³¥Ã¥¯¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î8¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü5800±ß¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä¹¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü9800±ß¡£MIYAKE DESIGN STUDIO¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢µÜÁ°µÁÇ·»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
iPhone Pocket¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢iPhone¤È¤½¤Î¥æー¥¶ー¤Î´Ö¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤òÊª¸ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎAppleÀ½ÉÊ¤Î¤â¤ÄÉáÊ×Åª¤ÊÈþ³Ø¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone Pocket¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯iPhone¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë´î¤Ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤È¸Ä¿Í¤Î²ò¼á¤òµöÍÆ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÍ¾Çò¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤È¶Á¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Apple¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥â¥êー¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
Apple¤È¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡¢´î¤Ó¤Î¾Þ»¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊØÍø¤Ê¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¹¥Îã¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¤È¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£iPhone Pocket¤Î¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢iPhone¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó¥«¥éー¤È¤¦¤Þ¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦åÌÌ©¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢iPhone¡¢AirPods¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆü¾ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤¿¤á¤ÎÈþ¤·¤¯¿·¤·¤¤ÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÄ¾±ÄÅ¹¤Ï¡¢Apple ¶äºÂ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¤ß¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢ÂæËÌ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¾å³¤¡¢¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£