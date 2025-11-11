◆Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」（１０日、新宿ＦＡＣＥ）観衆６００（超満員札止め）

プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」は１０日、新宿ＦＡＣＥで行う「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」を開催した。

Ｓａｒｅｅｅはスターダムの鈴季すずとタッグを結成し、親友でスターダムのなつぽい、センダイガールズの橋本千紘と対戦した。

Ｓａｒｅｅｅは、この一戦を前に親友のなつぽいへ「くすぶっている。飼い殺しにされている」と突きつけ再び覚醒させることを宣言。なつぽいも受けて立つことを誓っていた。

超満員札止めとなった沸騰大会。注目の一戦は、Ｓａｒｅｅｅとなつぽいのマッチアップでゴング。激しい打撃戦で両者は魂をぶつけ合った。

さらにＳａｒｅｅｅは、橋本と１１・１６後楽園ホールでの「橋本千紘１０周年記念大会 ＫＡＩＢＵＴＳＵ Ａ ＤＥＣＡＤＥ」で一騎打ちが決定。前哨戦となった闘いで橋本と真っ向から勝負を展開した。

一方、パートナーの鈴季とは初タッグ。同士討ちで殴打する不穏な空気も流れたが、その後はダブルドロップキックなど絶妙な連係を披露した。「Ｓａｒｅｅｅ対 なつぽい」「Ｓａｒｅｅｅ 対 橋本」「鈴季 対 なつぽい」「鈴季 対 橋本」。そして「Ｓａｒｅｅｅ＆鈴季」「橋本＆なつぽい」のタッグ…四者四様、すべてのマッチアップ、連係に目が離せない熱闘は、Ｓａｒｅｅｅが１９分１２秒、リストクラッチ式裏投げでなつぽいを沈め勝利を飾った。

試合後のリングでマイクを持ったＳａｒｅｅｅはなつぽいへ「私は今日、改めて思った。なつぽい、アンタすごいよ」と認め「いつもヘラヘラ楽しくしているなつぽいだけじゃない。本気のなつぽいもカッコイイよ」とエールを送った。そして「もっともっともっと自信持たないの？どう思った？私と闘って」と問いかけた。

なつぽいは「ヘラヘラしたくてしてるわけじゃないよ」と切り出すと、しばらく沈黙し、意を決したように激白した。

「団体に所属してるとさ…４０人もいて…その中でトップを走り続けるってさ…相当苦しいよ。だけど私は、ずっとずっとトップで輝き続けるために、いろんなこと考えて。待っててもダメだから自分で勝ち取らなくちゃと思って、いろんなこと考えて、会社ともケンカして、ぶつけ合って、トップを取るために、毎日、毎日、必死に頑張ってるよ！。でも、そうやって勝ち取ったものは『会社に推されてる』だの、そういう言葉で片付けられてしまって。今、何に悩んでんのか、何にもがいてんのか、どこに向かって走ってんのか…プロレスが楽しいかどうかも、分かんなくなった」

号泣しながらの魂のマイクに札止めの会場は静まり返った。そして「だけど今日、闘って今日の試合がめちゃくちゃ楽しかったぁ！」と絶叫すると、大きな拍手がリングに注がれた。ナツぽいは、涙声でさらに続けた。

「笑ってるのが楽だった。ヘラヘラしてるわけじゃなくて、笑ってれば楽だった。でも本当は、魂燃やすようなこういう戦いをずっとしてたい！。Ｓａｒｅｅｅ、改めて今日ここで誓うわ…私、Ｓａｒｅｅｅをぶっ潰す！私にとって赤いベルトとか白いベルトとかＩＷＧＰとか…いろんなベルトの中で、私にとってＳａｒｅｅｅをぶっ潰す！それが一番価値を感じる。宣言するわ。必ずＳａｒｅｅｅをぶっ潰す。それまで…バイぽい」

この本気の決意にＳａｒｅｅｅは「なつぽいのその思い、痛いほどわかるよ。でも私はこのリングに上がった以上、今こうやってアンタと向き合ってる以上、そんな甘い気持ちは全部捨ててんだよ、とっくに。その思いでこのリングに私、上がってんだよ。早く、悔しかったら私に追いついてみろよ。さっさとここまで来いよ。ぜってぇ、追い越させないけどね」と挑発した。

そして客席へ「なつぽいの気持ち、みんな受け止めましたよね」と問いかけ「なつぽいが私をぶっ倒しに来るって私、信じています。それまでもうなつぽいとはいいや。真剣にリングでなつぽいっていう１人のレスラーとリングで１体１で向き合うことを楽しみに。アイツがここまで上がってくるまでしっかり、待ちたいと思います。皆さんそれを楽しみにしていてください」と誓った。

バックステージでなつぽいは「何か…私が今、もがいていることとか、悩んでることとかって…今日闘ってて、本当に小さい世界の話だったんだなって。ちっぽけだったんだなぁって…すごく感じました」と目を潤ませ「Ｓａｒｅｅｅに宣言したとおり、改めてここでも宣言します。Ｓａｒｅｅｅをぶっ潰す。それは、どんなベルトよりも、私の中では一番価値を感じること。だからもう決めました。私はＳａｒｅｅｅをぶっ潰す。超えるとか何か分からないけど、とりあえず、ぶっ潰しますよ！」と誓い「私の強みって根拠のない自信だなって改めて思い出しました。今日が新たなスタート地点だと思うから、Ｓａｒｅｅｅをぶっ潰します」と宣言した。そして「リング外では親友だけど。バイぽい」と笑顔を残し会場を去った。

◆１１・１０新宿全成績

▼スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

○Ｓａｒｅｅｅ、鈴季すず（１９分１２秒 リストクラッチ式裏投げ→体固め）なつぽい●、橋本千紘

▼タッグマッチ２０分１本勝負

伊藤薫、○ボジラ（１５分４１秒 レフェリーストップ）ＶＥＮＹ●、ナイトシェイド

▼シングルマッチ２０分１本勝負

○ＭＩＲＡＩ（１５分２０秒 変形ストレッチ）ＹｕｕＲＩ●

▼タッグマッチ２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、○叶ミク（１２分１５秒 ジャーマンスープレックスホールド）八神蘭奈、鉄アキラ●

▼１０分１本勝負

○岡優里佳（７分４１秒 腕ひしぎ逆十字固め）望天セレネ●