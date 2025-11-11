決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 古河電、菱地所、日清食ＨＤ (11月10日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月7日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.6 東芝テック <6588>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は98.8億円の赤字(前年同期は266億円の黒字)に転落した。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4182> 菱ガス化 東Ｐ -14.92 11/10 上期 -15.93
<4922> コーセー 東Ｐ -13.84 11/10 3Q -34.53
<5726> 大阪チタ 東Ｐ -10.73 11/10 上期 -16.32
<7990> グロブライド 東Ｐ -8.81 11/10 上期 5.25
<4047> 関電化 東Ｐ -7.68 11/10 上期 -59.70
<6588> 東芝テック 東Ｐ -7.38 11/10 上期 赤転
<6143> ソディック 東Ｐ -6.46 11/10 3Q 133.60
<1888> 若築建 東Ｐ -5.85 11/10 上期 192.77
<9702> アイエスビー 東Ｐ -5.60 11/10 3Q -20.53
<8802> 菱地所 東Ｐ -5.17 11/10 上期 4.03
<2897> 日清食ＨＤ 東Ｐ -5.11 11/10 上期 -21.02
<5121> 藤コンポ 東Ｐ -4.94 11/10 上期 15.22
<7743> シード 東Ｐ -4.81 11/10 上期 47.12
<6794> フォスター 東Ｐ -4.71 11/10 上期 -5.96
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ -4.55 11/10 上期 -32.97
<9757> 船井総研ＨＤ 東Ｐ -4.48 11/10 3Q 7.19
<8370> 紀陽銀 東Ｐ -3.75 11/10 上期 40.67
<8897> ミラースＨＤ 東Ｐ -3.39 11/10 上期 赤転
<7240> ＮＯＫ 東Ｐ -3.09 11/10 上期 2.26
<7914> 共同印 東Ｐ -2.99 11/10 上期 9.26
<4116> 大日精 東Ｐ -2.93 11/10 上期 19.67
<3176> 三洋貿易 東Ｐ -2.88 11/10 本決算 -5.51
<2325> ＮＪＳ 東Ｐ -2.86 11/10 3Q 8.29
<6486> イーグル工 東Ｐ -2.84 11/10 上期 25.73
<4521> 科研薬 東Ｐ -2.72 11/10 上期 -96.94
<6744> 能美防災 東Ｐ -2.50 11/10 上期 -13.94
<6844> 新電元 東Ｐ -2.46 11/10 上期 黒転
<8850> スターツ 東Ｐ -2.37 11/10 上期 11.39
<7128> フルマルＨＤ 東Ｐ -2.27 11/10 3Q -25.56
<7458> 第一興商 東Ｐ -2.15 11/10 上期 -4.28
<1938> 日リーテック 東Ｐ -2.00 11/10 上期 58.73
<1414> ショーボンド 東Ｐ -1.99 11/10 1Q -0.22
<9039> サカイ引越 東Ｐ -1.96 11/10 上期 -0.88
<1929> 日特建 東Ｐ -1.92 11/10 上期 287.14
<4021> 日産化 東Ｐ -1.82 11/10 上期 6.60
<5801> 古河電 東Ｐ -1.80 11/10 上期 7.96
<4025> 多木化 東Ｐ -1.76 11/10 3Q 40.23
<9658> ビジ太田昭 東Ｐ -1.69 11/10 上期 42.09
<7187> ジェイリース 東Ｐ -1.65 11/10 上期 23.91
<5976> ネツレン 東Ｐ -1.58 11/10 上期 -23.74
<8343> 秋田銀 東Ｐ -1.48 11/10 上期 50.54
<5463> 丸一管 東Ｐ -1.45 11/10 上期 13.76
<4095> パーカライ 東Ｐ -1.40 11/10 上期 -0.73
<6849> 日本光電 東Ｐ -1.38 11/10 上期 214.73
<8101> クレオス 東Ｐ -1.29 11/10 上期 20.20
<8334> 群馬銀 東Ｐ -1.22 11/10 上期 25.84
<2674> ハードオフ 東Ｐ -1.08 11/10 上期 -12.75
<5302> カーボン 東Ｐ -1.03 11/10 3Q -24.21
<9519> レノバ 東Ｐ -0.84 11/10 上期 1561.62
<9739> ＮＳＷ 東Ｐ -0.84 11/10 上期 -12.46
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース