―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月7日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.6　東芝テック <6588>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は98.8億円の赤字(前年同期は266億円の黒字)に転落した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4182> 菱ガス化 　　　東Ｐ 　 -14.92 　 11/10　　上期　　　-15.93
<4922> コーセー 　　　東Ｐ 　 -13.84 　 11/10　　　3Q　　　-34.53
<5726> 大阪チタ 　　　東Ｐ 　 -10.73 　 11/10　　上期　　　-16.32
<7990> グロブライド 　東Ｐ　　 -8.81 　 11/10　　上期　　　　5.25
<4047> 関電化 　　　　東Ｐ　　 -7.68 　 11/10　　上期　　　-59.70

<6588> 東芝テック 　　東Ｐ　　 -7.38 　 11/10　　上期　　　　赤転
<6143> ソディック 　　東Ｐ　　 -6.46 　 11/10　　　3Q　　　133.60
<1888> 若築建 　　　　東Ｐ　　 -5.85 　 11/10　　上期　　　192.77
<9702> アイエスビー 　東Ｐ　　 -5.60 　 11/10　　　3Q　　　-20.53
<8802> 菱地所 　　　　東Ｐ　　 -5.17 　 11/10　　上期　　　　4.03

<2897> 日清食ＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.11 　 11/10　　上期　　　-21.02
<5121> 藤コンポ 　　　東Ｐ　　 -4.94 　 11/10　　上期　　　 15.22
<7743> シード 　　　　東Ｐ　　 -4.81 　 11/10　　上期　　　 47.12
<6794> フォスター 　　東Ｐ　　 -4.71 　 11/10　　上期　　　 -5.96
<8715> アニコムＨＤ 　東Ｐ　　 -4.55 　 11/10　　上期　　　-32.97

<9757> 船井総研ＨＤ 　東Ｐ　　 -4.48 　 11/10　　　3Q　　　　7.19
<8370> 紀陽銀 　　　　東Ｐ　　 -3.75 　 11/10　　上期　　　 40.67
<8897> ミラースＨＤ 　東Ｐ　　 -3.39 　 11/10　　上期　　　　赤転
<7240> ＮＯＫ 　　　　東Ｐ　　 -3.09 　 11/10　　上期　　　　2.26
<7914> 共同印 　　　　東Ｐ　　 -2.99 　 11/10　　上期　　　　9.26

<4116> 大日精 　　　　東Ｐ　　 -2.93 　 11/10　　上期　　　 19.67
<3176> 三洋貿易 　　　東Ｐ　　 -2.88 　 11/10　本決算　　　 -5.51
<2325> ＮＪＳ 　　　　東Ｐ　　 -2.86 　 11/10　　　3Q　　　　8.29
<6486> イーグル工 　　東Ｐ　　 -2.84 　 11/10　　上期　　　 25.73
<4521> 科研薬 　　　　東Ｐ　　 -2.72 　 11/10　　上期　　　-96.94

<6744> 能美防災 　　　東Ｐ　　 -2.50 　 11/10　　上期　　　-13.94
<6844> 新電元 　　　　東Ｐ　　 -2.46 　 11/10　　上期　　　　黒転
<8850> スターツ 　　　東Ｐ　　 -2.37 　 11/10　　上期　　　 11.39
<7128> フルマルＨＤ 　東Ｐ　　 -2.27 　 11/10　　　3Q　　　-25.56
<7458> 第一興商 　　　東Ｐ　　 -2.15 　 11/10　　上期　　　 -4.28

<1938> 日リーテック 　東Ｐ　　 -2.00 　 11/10　　上期　　　 58.73
<1414> ショーボンド 　東Ｐ　　 -1.99 　 11/10　　　1Q　　　 -0.22
<9039> サカイ引越 　　東Ｐ　　 -1.96 　 11/10　　上期　　　 -0.88
<1929> 日特建 　　　　東Ｐ　　 -1.92 　 11/10　　上期　　　287.14
<4021> 日産化 　　　　東Ｐ　　 -1.82 　 11/10　　上期　　　　6.60

<5801> 古河電 　　　　東Ｐ　　 -1.80 　 11/10　　上期　　　　7.96
<4025> 多木化 　　　　東Ｐ　　 -1.76 　 11/10　　　3Q　　　 40.23
<9658> ビジ太田昭 　　東Ｐ　　 -1.69 　 11/10　　上期　　　 42.09
<7187> ジェイリース 　東Ｐ　　 -1.65 　 11/10　　上期　　　 23.91
<5976> ネツレン 　　　東Ｐ　　 -1.58 　 11/10　　上期　　　-23.74

<8343> 秋田銀 　　　　東Ｐ　　 -1.48 　 11/10　　上期　　　 50.54
<5463> 丸一管 　　　　東Ｐ　　 -1.45 　 11/10　　上期　　　 13.76
<4095> パーカライ 　　東Ｐ　　 -1.40 　 11/10　　上期　　　 -0.73
<6849> 日本光電 　　　東Ｐ　　 -1.38 　 11/10　　上期　　　214.73
<8101> クレオス 　　　東Ｐ　　 -1.29 　 11/10　　上期　　　 20.20

<8334> 群馬銀 　　　　東Ｐ　　 -1.22 　 11/10　　上期　　　 25.84
<2674> ハードオフ 　　東Ｐ　　 -1.08 　 11/10　　上期　　　-12.75
<5302> カーボン 　　　東Ｐ　　 -1.03 　 11/10　　　3Q　　　-24.21
<9519> レノバ 　　　　東Ｐ　　 -0.84 　 11/10　　上期　　 1561.62
<9739> ＮＳＷ 　　　　東Ｐ　　 -0.84 　 11/10　　上期　　　-12.46

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース