【銀座】これぞ本物の粉粿(フングイ)！味わいと食感がクセになる！秋の新作ドリンク

タピオカの本場、台湾の大人気店「珍煮丹」。今年6月から珍煮丹の人気No.1メニューである「黒糖タピオカミルク」に「フングイ」を追加した「フングイドリンク」が初登場。10月からは、寒くなってきたこの季節にぴったりの『フングイドリンク』が登場しています。日本ではあまりなじみのない「フングイドリンク」ですが、気になる方も多いのではないでしょうか。早速いただいてきましたのでご紹介します。

とろける和の甘み、ふたつのぜいたく

10月からの秋の新作は、「フングイ黒蜜抹茶ミルク」と「フングイ黒蜜きな粉ミルク」の2種類です。京都産のきな粉とフングイを組み合わせた、和スイーツのようなドリンクです。

フングイとは？

「フングイ」は、台湾伝統のスイーツです。「もともとは台湾スイーツやかき氷に添えられる定番のスイーツで、ドリンクにトッピングされるようになったのは近年からだそうです。

わらび餅に近い食感で、プルプルというよりは、弾力もありブルンっとした食感！珍煮丹のフングイは、黒糖と紅茶が入っているので、食感と味わいを楽しめるのも魅力です。

珍煮丹といえば黒糖タピオカ専門店なので、黒糖のイメージですが、今回はきな粉とも相性の良い黒蜜を使用されているのもポイントです。まろやかな甘さが広がる味わいが、デザート感もアップしています。

また飲みたくなるおいしさ

フングイ黒蜜きな粉抹茶ミルク価格:750円(税込)

見た目からもおいしそうが伝わるキレイなグラデーションです。抹茶の鮮やかな緑が写真も映えますね！

抹茶のほろ苦さと香ばしいきな粉の風味、甘いまろやかな黒蜜が絶妙にマッチしています。フングイのわらび餅のような食感も楽しめるので、満足度も高めの1杯です。

フングイ黒蜜きな粉ミルク価格:750(税込)

まるで飲む信玄餅！黒蜜の深いコクと、きな粉の甘じょっぱさと香ばしい風味、フングイの食感と味わいをすごく楽しめるドリンクです。

京都産のきな粉をふんだんに使用することで、きな粉の香ばしい風味が、秋らしさを感じる仕上がりになっています。

どちらのドリンクもおいしいのですが、抹茶よりきな粉の方がフングイの黒糖と紅茶味をしっかり感じられたので、フングイをしっかり味わいたい方はきな粉をえらぶと良さそうでした。

Mサイズのみ。甘さと氷の調整は可能。フングイをタピオカに変更は可能ですが、追加トッピングは不可です。

メニューには記載されていませんが、牛乳を豆乳に変更することも可能だそうです。

いかがでしたか？「珍煮丹」のフングイドリンクはフングイだけで味わってもおいしい黒糖と紅茶味。この味わいを楽しめるのは珍煮丹だけですので、特別感もありましたよ♡

銀座に行かれた際は、休憩やティータイムにぜひ行かれてみてください。

珍煮丹 TRUEDAN

営業時間11:00-23:00(フードL.O.21:30/ドリンク)

住所:東京都中央区銀座5-2-1 銀座東急プラザB2F

交通手段:銀座駅より徒歩1分