既婚を隠し、女性とLINEする夫。その“浅ましい嘘”に、怒りが収まらない【ママリ】

独身と嘘をついて女性とLINEしようとしていた夫

旦那のLINEをさっき見たところ、女の人とのやり取りで

女 てか既婚者よね？嫁さんに怒られそう

旦 結婚とかしてないですよ！誰情報ですか

女 タイムラインに

旦 あれノリですよ！みんな信じてますもんね！



ってやり取りあって心底腹が立ちました♡

旦那のタイムラインには誕生日にみんなに祝ってもらったお礼のタイムラインあって、そこにこれからは嫁と赤ちゃん幸せにしますって書いてるからたぶんそれだと思います。



女の人もノリじゃないのはあからさまにわかってたのか知らないけど旦那のLINEを既読無視して終わってました。でも腸煮えくり返ってたので勝手にLINE送ってブロ削しました。



いつもは旦那と一緒に寝るのですがたまたま旦那がリビングで寝たので1人で寝るのですが、旦那にLINEで軽い感じ？でうちと赤ちゃんのことノリなんやねー、悲しいわー的なの送っとくか、知らないふりして見過ごすか悩みます。

直接言うのは喧嘩になってめんどくさそうなので言うならLINEで。。

私がちょくちょくLINEチェックしてるのは旦那知ってます！

みなさんならどうしますか？旦那にLINE入れるならなんて打ちますか？？

qa.mamari.jp

夫のLINEを見てモヤモヤした経験を持つ人はたくさんいるはず。この記事では、夫のLINEを見たら既婚者であることを隠して女性とLINEをしていたのを見つけ腹が立ったという投稿を紹介します。既婚者じゃないかと聞かれた夫はわかりやすい嘘をつき、結局は既読無視をされて終わっていたそうですがモヤモヤした気持ちは晴れていないという投稿者さん。時々スマホをチェックしていることを夫は知っているものの、今回のことを知らないふりをするべきかどうか悩んでいるそうです。

既婚者だとバレているのにごまかそうとしている夫のLINEを見て、投稿者さんはかなりモヤモヤしたことと思います。女性が既読無視してくれたのは本当に幸いでしたが、今回はたまたま未遂で終わっただけで今後のことを考えると不安になってしまいますよね。



タイムラインで「これからは嫁と赤ちゃん幸せにします」と書いておいて裏切るようなことをされて、このまま見過ごすというのはちょっと難しい気がします。



夫の行動にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

宣言通り嫁と赤ちゃん大切にしてるかー( ˙꒳​˙ )？

あたしと赤ちゃん居ないことになってないかー(´V`)？

ふざけないでね。

ってLINEしますかね！

ってLINEしますかね！

実際自分の旦那なら直接言いますが( ˶ˆ꒳ˆ˵ )

qa.mamari.jp

私と赤ちゃんの事ノリだったんだぁ～、、知らなかったぁ。ショックだったなぁ。親も知らないと思うのでちょっと相談してみるっ☆おやすみなさい♪



って、LINE送って普通通りになに食わぬ顔で旦那に笑顔で接します(^^)/

qa.mamari.jp

あれ？うちら結婚してなかったんだね！って

送るかな(^-^)

qa.mamari.jp

夫にお灸を据えるために送るLINEにさまざまなアイデアがありました。どれも共通しているのは静かに怒りを伝えるところですよね。怒鳴るのではなく、冷静に夫の痛いところを突くことで言葉の重みが伝わりやすくなるかもしれません。

