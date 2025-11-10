元NHK解説委員でジャーナリストの岩田明子氏が自身のInstagramを更新。55歳のセーラー服ショットが話題を呼んでいる。

「その写真が公開されたのは11月6日。岩田さんは『本日、旬感LIVEとれたてっ!で、黒田有さんとのコラボ企画「黒ちゃん＆岩ちゃんなつかしニュース喫茶」が放送されます』と投稿。同日オンエアされた『旬感LIVEとれたてっ！』（フジテレビ系）の企画でセーラー服に変身していることを宣伝していました」（芸能記者）

写真には濃紺色のセーラー服姿の岩田氏の姿が写っていた。白い襟とスカーフが特徴的で、胸元に白いラインが入るクラシックなデザインだ。両手を顔に添えるように笑顔で写ったこの写真にコメント欄では、

《不思議に似合ってます。めっちゃ感激です》

《明子ちゃん、可愛い》

《お姉さん素敵》

など好意的な声が並んでいた。実際に6日の『とれたてっ！』でも岩田氏のセーラー服は大好評だった。

「この『黒ちゃん＆岩ちゃんなつかしニュース喫茶』は、岩田さんとメッセンジャー黒田有さんが、過去のある1年の出来事を振り返るコーナーです。この日、いきなりセーラー服で登場した岩田さんに黒田さんが驚くと、『懐かしい話をするから（着てきた）』と回答。黒田さんから『似合ってるから、いいですわ』と褒められると、『似合ってる？よく言われるのよ』とおどけ、『結構クセになっちゃってて』と話していました」（同前）

そんな気さくな岩田氏だが、この日の番組本編では、高市早苗内閣の高い支持率の背景について、また先月までおこなわれていた高市首相とトランプ大統領の会談について解説していたという。

「彼女はNHK時代、安倍晋三元首相に最も長く密着取材した、いわば“番記者”として知られます。その人物評をまとめた回顧録『安倍晋三実録』も有名ですよね。

この日も、今回のトランプ大統領来日の裏側について、2019年の来日時に安倍元首相と会談したときのエピソードを交えながら話していました」

岩田氏はこの『とれたてっ！』以外にも、『サン！シャイン』（同系）といったワイドショー、さらにはバラエティまでこなす。

「元NHK出身でありながら、その経歴をひけらかすことなく真面目に解説してくれる姿が番組スタッフの信頼を得ています。それでいながら今回のようにセーラー服をノリノリで着るなど、“シャレが通じる”ところも強みですね」（芸能プロ関係者）

テレビで重宝される理由がここにある。