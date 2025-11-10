【ミスド×ポケモン】モンスターボールと思いきや……!? ビジュアル大優勝ドーナツの本音レポ
みなさん、ポケモンは好きですか? そして、甘いものはお好きですか? その2つが大好きなあなたに朗報です……!
今回ご紹介するのはミスタードーナツで毎年大人気、8年目となるポケモンコラボ「タマゲた! 冬のポケモン キャンペーン」。今年はもふもふとした見た目のピカチュウ ドーナツが登場! かわいすぎて美味しすぎるミスド×ポケモン商品を大学生ライターが実食しました。
ミスド×ポケモン
○2025年のポケモンコラボは「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」
■販売期間
ドーナツ:11月5日〜12月下旬(順次販売終了予定)
グッズセット:11月5日〜なくなり次第終了
■対象ショップ
ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)
いつもと同じじゃつまらない。今年はもふもふとした見た目のピカチュウ ドーナツが登場します。その他にも、モンスターボールと思ったら……なんと……!
写真にも映えるかわいすぎる新作を、早速本音レビューしていきます!
○もふもふ ピカチュウ ドーナツ
テイクアウト:334円
イートイン:341円
もふもふ ピカチュウ ドーナツ
ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピング。もふもふとした見た目が表現されています。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコでかわいく仕上げたとのこと。
もふもふ ピカチュウ ドーナツ
どーんっ! とホイップクリームが詰まっており、甘さがダイレクトにやってきます。もふもふを表現したクランチのザクザク食感が、ふわふわのホイップと相性抜群。口の中が彩り豊かに。
ふんわり生地×ふわふわホイップクリームでとっても軽く、思わず飛んでいけそうなふんわり感です。
○タマゲた! タマゲタケ ドーナツ
テイクアウト:334円
イートイン:341円
タマゲた! タマゲタケ ドーナツ
しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングしストロベリーシュガーをトッピング。ふんわり食感のホイップクリーム入りのシュー生地にホワイトチョコをコーティングして目と口をチョコレートで表現しています。
タマゲた! タマゲタケ ドーナツ
タマゲタケをどうやって表現するのか!? と思っていましたが、「そうきたか」というドーナツになってて感動! ドーナツによって表情が少し違うのもかわいいポイントです。
傘部分にコーティングされているストロベリーシュガーの甘酸っぱさと、ホワイトチョコの甘さ、そして間のミルクチョコのほろ苦さが絶妙にマッチ。上と下で異なる食感のドーナツ生地なところも贅沢なひとくちを楽しめます。
○ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ
テイクアウト:259円
イートイン:264円
ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ
ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、ゴールデントッピングを重ねて、線がけをしピカチュウの背中が表現されています。ピカチュウのしっぽのピックもかわいい!
ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ
トッピングが盛りだくさんな分、生地はシンプルとなっており、バランスがとっても良いドーナツです。
ザクザクのトッピングがとっても楽しい食感となっています。
○タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ
テイクアウト:226円
イートイン:231円
タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ
しっとり食感のケーキドーナツ生地にチョコレートがコーティングされ、カスタードクリームとホイップクリームがサンド。ミミッキュがデザインされたスリーブに入ったドーナツです!
タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ
オールドファッションのような生地ですが、よりふんわりさを感じました。このしっとり感とチョコレートが相性抜群!
ホイップクリームとカスタードクリームというダブルクリームがとんでもない贅沢さでした。
○タマゲた! ビビリダマのドーナツ ホワイト
テイクアウト:226円
イートイン:231円
タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト
しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコレートがコーティングされ、カスタードクリームとホイップクリームがサンド。ビビリダマがデザインされたスリーブに入ったドーナツです。
ミミッキュのホワイトチョコレートバージョンで、より甘さを感じられました。
というのも、いつものホワイトチョコよりも甘いような感覚が! これはホイップ、クリームとの組み合わせているからより甘く感じるのかなと推測しています。
○ポン・デ・リース チョコ
テイクアウト:194円
イートイン:198円
ポン・デ・リース チョコ
クリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」。ポン・デ・リング生地にチョコレートがコーティングされており、カラーシュガーまでトッピングされています。
ポン・デ・リース チョコ
クリスマスにぴったりなドーナツです。やっぱりポン・デ・リング生地のもちもち食感がたまりません!
○ポン・デ・リース ストロベリー
テイクアウト:194円
イートイン:198円
ポン・デ・リース ストロベリー
ポン・デ・リング生地にストロベリーチョコレートがコーティングされており、カラーシュガーまでトッピングされています。
ポン・デ・リース ストロベリー
チョコレートバージョンよりもしっかり甘さを感じられるストロベリー。推し活用にアレンジしてもかわいいかもしれません。
○ビジュアルが大優勝、個性のある顔も楽しんで
味が美味しいのはもちろんのこと、ビジュアルが大優勝です! 新発売されたポケモンゲームと一緒に楽しむのも最高です!
ただ、特にピカチュウ、タマゲタケ、ピカチュウのしっぽはトッピングをこぼしやすいので注意!
むしろガッツリかぶりつきにいっても楽しいドーナツタイムになりそうです! ぜひみなさん楽しんでみてください!
