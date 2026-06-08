J1清水が26〜27年シーズンの新戦力として、広島FWジャーメイン良（31）を完全移籍で獲得することが7日までに決定的となった。昨年の東アジアE―1選手権でA代表に初選出され、大会史上最多の5得点で得点王とMVPに輝いたストライカー。22年に磐田へ加入し、24年にはリーグ32試合19得点と静岡の地で得点力を開花させた。25年に広島へ移籍したが今季は序列が低下。実績十分の31歳は、かつてのライバルクラブを新天地に求めた。ま