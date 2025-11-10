来春、放送終了することが明らかになったテレビ朝日系の特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」（日曜午前9時半）枠で来春から東映制作の特撮ヒーローアクションドラマシリーズ（メタルヒーローシリーズ）が放送されることが9日、分かった。関係者などによると“令和版宇宙刑事ギャバン”が放送されるという。

関係者は「すでにオーディションも終わっており、主演も決まっている」としている。また、別の関係者は主題歌などのコンペも近いうちに開催されると話す。

メタルヒーローシリーズは1982年（昭57）の「宇宙刑事ギャバン」からスタート、「シャリバン」や「シャイダー」などの宇宙刑事シリーズやレスキューポリスシリーズ、ビーファイターシリーズなど99年まで子どもたちを魅了してきた。令和の時代になり、原点でもある「宇宙刑事ギャバン」でリスタートする。テレビ朝日広報部は日刊スポーツの取材に「番組の編成についてはお答えしておりません」としている。

一方、「スーパー戦隊シリーズ」も動画配信プラットフォームや他局を含めた形で存続する可能性が浮上している。1975年スタートの第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」まで半世紀にわたり続いてきた歴史は今後も続いていきそうだ。

◆宇宙刑事ギャバン 1982年から83年に放送された東映制作の特撮テレビドラマ。宇宙犯罪組織「マクー」から地球を守るため、銀河連邦警察が地球に派遣した俳優の大葉健二演じる一条寺烈が「蒸着」によってコンバットスーツを装着して戦うストーリー。2012年には劇場版「宇宙刑事ギャバン THE MOVIE」も公開されている。