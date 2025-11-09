いま成人の3人に1人かかっている脂肪肝！ 専門医として40年以上肝臓を治療する医師が提案する解決法が、『肝臓専門医が教える脂肪肝が気になる人の魔法のスープ』（ダイヤモンド社）。脂肪肝に自覚症状はないものの、ダイエットや筋トレの効果が下がったり、疲れがとれない原因に。でも大丈夫！ 肝臓は再生能力が非常に高いので、肝臓の脂肪を落とし、代謝、解毒、免疫をパワーアップすることで、さまざまな症状を遠ざけて、なりたい体を実現します。

レモンの香りとさっぱりとした酸味がさわやか

良質なたんぱく質源、えびは肝臓の働きをよくするタウリンも多く含みます。かぶは葉も使って食物繊維や抗酸化作用の強いβ-カロテンをプラス。仕上げのオリーブオイルでコクがアップして、満足感のあるスープになります。レモンのクエン酸も脂肪の燃焼につながります。

材料（2人分）

えび … 8尾（80g）

かぶ … 2個（160g）

かぶの葉 … 2個分（80g）

A

水 … 400ml

酒 … 大さじ1

洋風スープの素… 小さじ1/2

塩 … 小さじ1/3

こしょう … 少々

オリーブオイル … 小さじ1

レモンのくし形切り… 2切れ

作り方

1えびは背わたを取って片栗粉少々（分量外）をまぶし、流水でもみ洗いして水けをとる。かぶはくし形切り、かぶの葉は5cm長さに切る。

2鍋にAを入れて煮立て、えびを入れて色が変わったらかぶを加える。再び煮立ったら弱火にし、ふたをして8分ほど煮る。かぶの葉を加えてさっと煮る。

3器に盛り、オリーブオイルをまわしかけてレモンを添え、しぼって食べる。

※本稿は『肝臓専門医が教える脂肪肝が気になる人の魔法のスープ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。