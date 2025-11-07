°Â¤¯¤Æ¤ªÆÀ¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤°ïÉÊ¤â¡ª¥Ñ¥ó¹©¾ì¤ÎÄ¾Çä½ê¡¡Âç¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤òÄ´ºº¡ÊÀÅ²¬¡Ë
¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¥º¡×¤ä¡Öµ¬³Ê³°¡×¤Ê¤É¤Î³Ê°Â¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àµµ¬ÉÊ¤Ç¤â¤ªÆÀ¤ÊÃÍÃÊ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹©¾ìÄ¾Çä¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö³Ê°Â¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×¡ÖÇã¤¦µ¤¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤éºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤¬¤æ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¸©Æâ¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¹©¾ìÄ¾Çä½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬º£²ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¡×¤Î¹©¾ìÄ¾Çä¤ËÃíÌÜ¡ªÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥ó¹©¾ì¡ÄÉßÃÏÆâ¤ÎÄ¾Çä½ê¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ñ¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ50¡ó¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡×
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤â¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Û¥¯¥Û¥¯¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡ÄÎº¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡×
¤¤¤Þ¤ÀÊª²Á¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¹©¾ìÄ¾Çä¤Ï»ä¤¿¤Á¾ÃÈñ¼Ô¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ª¤¤ç¤¦¤Î¥¨¥Ö¥ê¥£¥é¥¤¥Õ¤Ï¥Ñ¥ó¤Î¹©¾ìÄ¾Çä¤òÂçÄ´ºº¡ªÊÂ¤ó¤Ç¤âÇã¤¤¤¿¤¤¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ë¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖÁêÇÏ¥Ñ¥ó¡×¡£Å·Á³¹ÚÊì¤Ë¤³¤À¤ï¤êÃÏ¸µ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñ¤Ø¤â½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ç¾®Çä¤ê¤â¹Ô¤Ê¤¦¡¢¥Ñ¥ó¹¥¤¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ó¹©¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏËèÆü¤ª¤è¤½15¼ïÎà¡¢2500¸Ä¤â¤Î¥Ñ¥ó¤ò¼êºî¶È¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÂÎ¤¬´î¤Ö¥Ñ¥ó¡×¡£
¡ÊÁêÇÏ¥Ñ¥ó¡¡»ÔÀî¸ö²Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åº²ÃÊª¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êý¸þÀ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´Î³Ê´¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ´¤Î¼ïÎà¤ò»È¤Ã¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÁª¤Ù¤ë¤È»×¤¦¡×
¤½¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤òÉßÃÏÆâ¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ç¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ÎÆü¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤ª¤è¤½30¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¿©¥Ñ¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÂ¿¤µ¡ª¤Ê¤ó¤È18¼ïÎà¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁêÇÏ¥Ñ¥ó¡¡»ÔÀî¸ö²Ö¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÒ¤Ï¤Þ¤º¿©¥Ñ¥ó¤Î¼ïÎà¤Ë¶Ã¤¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¼ïÎà¤¬Áý¤¨¤Æ¡Ä¡×
Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤¢¤ó¿©¥Ñ¥ó¡×¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÎ³¤¢¤ó¤¬¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Èー¥¹¥È¤·¤Æ¥Ð¥¿ー¤ò¤Î¤»¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¹õ¥´¥Þ¥µ¥Ä¥Þ¡×¡£¥´¥í¥´¥í¤È¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¿©´¶¤È¹õ¥´¥Þ¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¿Íµ¤¤Î¿©¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡ª¡ªÃæ¤Ë¤Ï30¡ó¤ä50¡ó¥ª¥Õ¤ÎÉ½¼¨¤â¡Ä
¡ÊÁêÇÏ¥Ñ¥ó¡¡»ÔÀî¸ö²Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î30¡ó¤ä50¡ó¤Ï¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð30¡ó¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê¿©¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤³¤Ë·ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ³ä°ú¤Ç°Â¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤Î50¡ó¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì£¤¬È¯¹Ú¤Î²áÄø¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¦³ä°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤Ç¤¤ë¡×
¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Êª²Á¹â¤À¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅº²ÃÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Â¿¤¤¡×
¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿¤éÉáÄÌ¤Î¥¤ー¥¹¥È¤Î¥Ñ¥ó¤È¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÊÅ¹°÷¡Ë
¡Ö1111±ß¤Ç¤¹¡×
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¤¤ó¤À¤¢¤¡¡¢50¡ó³ä°ú¤À¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¥Ñ¥ó¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡£¤³¤Á¤é¤âÁ´Éô¤Ç14¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¤¥Á¥ª¥·¤ÏÀ¸¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡×
¡ÊÁêÇÏ¥Ñ¥ó¡¡Ä¾ÄÍ¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡Ë
¡Ö100¡óÊÆÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡£¿©´¶¤â¾®ÇþÊ´¤ò»È¤¦¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸ý¤É¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Æ¤±¤¿¤é¤¹¤°¤ËµÞÂ®ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬¤ò¤¬¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²òÅà¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¡×
¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ä¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ëÁêÇÏ¥Ñ¥ó¤ÎÄ¾Çä½ê¡£Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡ª
Â³¤¤¤Æ¤Ï¾ÂÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥Ç¥íー¥ë¡×¡£¤³¤Á¤é¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¤´Â¸¤¸¡Ö¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¡×¡£º£¤äÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤ÀÅ²¬¤¬¸Ø¤ë¿Íµ¤¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤Î¤¬·î¤Ë2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹©¾ìÄ¾Çä»Ô¡£
¤³¤ÎÆü¤âÂçÀª¤ÎµÒ¤ÇÂçº®»¨¡£³§¤µ¤ó¡¢¤«¤´¤ÎÃæ¤Ï¾¦ÉÊ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡ÖÇäÅ¹¤È¤«¤À¤È¿ô¼ïÎà¤·¤«ÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤À¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬Çã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤¿¹©¾ìÄ¾Çä¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡ÄÎº¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¡×
ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ¤Î¡Ö¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥ó¤äÍÎ²Û»Ò¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤ÊÃÍÃÊ¤ÇÇã¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤óÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¤Î¼ª¤È¤¤¤¦¤«¥é¥¹¥¯¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ180±ß¡Ä¤³¤ìÌÜÅö¤Æ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¥é¥¹¥¯¤ÎÎ¾Ã¼ÉôÊ¬¤À¤±¤òÂÞµÍ¤á¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Î¤Ã¤Ý¥é¥¹¥¯¤Î¥ß¥ß¡×¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤ï¤º¤«10Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡Ä
¡Ê¥Ð¥ó¥Ç¥íー¥ë¡¡ÎÓ¡¡´´¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤À¤¬¡¢²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¼Â¤ÏÀÚ¤ìÃ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤êÂç¤¤µ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¹ー¥Ñー¤ËÃÖ¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¤ª¤¤¤·¤¤¡Ä¤½¤ì¤Ç»Ï¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤ó¤À¤±¤É650±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬480±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ËÇã¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«1000±ß¤Ï²¼¤é¤Ê¤¤¡ÄÈ¾³Û°Ê²¼¡ª¡×
¤µ¤é¤Ë¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤â¡Ä
¡Ê¥Ð¥ó¥Ç¥íー¥ë¡¡ÎÓ¡¡´´¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È180±ß¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤°Â¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê°Â¤¤¤Î¤«¡Ä¤¸¤Ä¤Ï10·îËö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤Ã¤Ý¥Ñ¥ó¥¯¥êー¥à¤Î¸¶ÎÁ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¼Î¤Æ¤ë¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÞ¯Íî¤Ç¥Ñ¥¤¤Ë¤·¤Æ½¾¶È°÷¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡Ä¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤È²æ¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¡Éé¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¡Ä¤½¤ì¤â¤Î¤Ã¤Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¡×
¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ¤äÌ£¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤Ê¤É¤ªÆÀ´¶¤¬ËþºÜ¤Î¥Ð¥ó¥Ç¥íー¥ë¤Î¹©¾ìÄ¾Çä»Ô¡£¼¡²ó¤Ï11·î16Æü¡¦ÆüÍËÆü¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤òµá¤á¤Æ½Ð³Ý¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£