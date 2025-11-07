今季限りで現役引退した中日、巨人、日ハムで活躍した中田翔さん（36）が2025年11月5日、自身のインスタグラムを更新。「お疲れ様会」の様子を取り上げ、贈られた特製ケーキを持って笑顔ショットを披露した。

「感謝しかない！！」

中田さんは、「昨日もお疲れ様会！！」といい、笑顔で特製ケーキを持つ写真を投稿。「ホンマに皆さんありがとうございます！！」「感謝しかない！！」と感謝の気持ちを述べた。

「ほんでこのケーキやばない？？食べるのもったいないわ！！」というそのケーキは、中日のユニフォーム風デザインで、チーム名の「Dragons」という文字や、金色で施された中田さんの背番号「6」が見える。

さらに、中田さんのペットのイグアナや、ナイキのスニーカーをモチーフにした飾り、イチゴなどのフルーツがデコレーションされていた。中田さんは「ずっと眺めてた笑笑」と感無量の様子だった。

この投稿には、「食べるの勿体ない」「素晴らしいケーキですね」「クオリティ凄い」「ケーキ可愛すぎます」「永久保存したいですね！」といったコメントが寄せられていた。