大リーグ機構は6日（日本時間7日）、打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（31）がナ・リーグDH部門で選出された。エンゼルス時代の23年から3年連続4度目。日本選手ではマリナーズで01、07、09年に外野手部門で選ばれたイチローの3度を抜いて最多となった。MVPなど栄誉ある5つの表彰をコンプリートした昨年に続き、受賞ラッシュが幕を開けた。

1年の努力が報われる受賞ラッシュが、いよいよスタートした。「打撃のベストナイン」である同賞は各球団の監督やコーチが自軍以外の選手に投票してポジションごとに最も優れた打者を表彰する。日本選手で4度目の受賞はイチローを抜いて歴代最多となった。

2度目の右肘手術から663日ぶりに復帰した今季は、タイトルこそ逃したが打率・282、自己最多55本塁打、リーグ6位の102打点。56本塁打、132打点でタイトル2冠のフィリーズ・シュワバーとはナのDH部門の最終候補で一騎打ちとなったが、激しい争いを制して二刀流復活イヤーに栄光を手にした。

今後は両リーグで傑出した打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」、リーグの区別なく最も活躍したDHに贈られる「エドガー・マルティネス賞（最優秀DH）」や「オールMLBチーム」のファーストチーム（DH部門）が一気に発表される。その後はナ・リーグMVPの発表も待ち受ける。昨季はDH専任ではメジャー初、さらに3度目の満票受賞となった。今季も二刀流での功績が認められ4度目受賞が有力視されている。

▽シルバースラッガー賞 80年に創設され、打撃のベストナインに相当する。監督やコーチの投票で両リーグで各ポジションから選ばれ、自チームの選手には投票できない。歴代最多受賞はジャイアンツなどでメジャー最多762本塁打を放ったバリー・ボンズの12度で、DH部門ではレッドソックスなどで通算541本塁打のデービッド・オルティスの7度が最多。日本勢では大谷の他にイチローがマリナーズ時代に外野手として3度受賞している。